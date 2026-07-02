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GDJE JE ZAVRŠIO?

Nestao simbol koji je gotovo 50 godina stajao uz Zagrebačku aveniju, ovo je priča iza njega

Mapiranje Trešnjevke
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
02.07.2026.
u 11:00

Znate li možda što se dogodilo s njim, je li premješteno ili restaurirano? – stoji u objavi na Facebook stranici Mapiranje Trešnjevke

Gdje je nestalo sidro koje se gotovo pola stoljeća nalazilo uz Zagrebačku aveniju, preko puta Ulice Hrvatskog sokola? To se ovih dana pitaju članovi Facebook stranice Mapiranje Trešnjevke, koji su primijetili da je jedno od prepoznatljivih trešnjevačkih sidara uklonjeno sa svoje dugogodišnje lokacije. – Jeste li primijetili da je tijekom ovog proljeća nestalo sidro koje se nalazilo preko puta Ulice Hrvatskog sokola, sa sjeverne strane Zagrebačke avenije? Znate li možda što se dogodilo s njim, je li premješteno ili restaurirano? – stoji u objavi. Za razliku od poznatijeg sidra na raskrižju Zagrebačke avenije i Hrgovića, ovo je bilo gotovo skriveno od pogleda. Nalazilo se na prostoru koji se godinama koristio kao improvizirano parkiralište, zbog čega su ga mnogi prolaznici jedva primjećivali.

Riječ je o spomeniku s pričom. Sidro je postavljeno 1976. godine povodom 4. Jadranskog tjedna, a potječe s motornog broda Davor. Zagrebu ga je darovao nekadašnji Dunavski Lloyd Sisak, kao simbol povezanosti grada s riječnim brodarstvom.Trešnjevka je desetljećima imala dva takva sidra, zajednički poznata pod nazivom "Jadranska vrata". Drugo, veće sidro, i danas se nalazi na brežuljku kod Hrgovića, gdje ga je 1979. godine postavio Kanu klub Končar. Ono potječe s motornog broda Zagreb, dar je tadašnje Jugolinije i simbolizira vezu Zagreba s pomorstvom.  Zašto je drugo sidro nestalo i hoće li biti vraćeno na neku novu lokaciju, zasad nije poznato. Građani se nadaju da nije riječ o trajnom uklanjanju, nego o premještanju ili obnovi, kako jedan od zanimljivijih, ali manje poznatih simbola Trešnjevke ne bi zauvijek nestao iz javnog prostora.

Ključne riječi
Zagreb

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