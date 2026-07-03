FOTO Neki baš i ne mare za separatore, pogledajte kako se vozi kroz Savsku

"Toliko o barijerama". Kratak je to opis uz fotografije objavljene na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode na kojima se vidi kako neki vozači voze po žutom traku na Savskoj unatoč gumenim separatorima koji su tamo nanovo postavljeni baš u svrhu spriječavanja neovlaštenog ulaska vozila u žute trakove.
– Žuti trak postoji kako bi javni prijevoz bio ekskluzivan, kako ne bi bio ometan od drugih sudionika u prometu te kako bi bio pouzdan – poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na prošlotjednoj konferenciji za medije. Tomašević je naglasio da je Savska cesta jedan od najvažnijih prometnih koridora u Zagrebu jer kroz nju prolazi osam od 15 postojećih tramvajskih linija te da će postavljanje barijera – separatora na žutu traku, koja odvaja tramvajski od automobilskog prometa – trenutačno imati najviše pozitivnih posljedica na ubrzavanje javnog prijevoza.
Podsjetimo i kako je jučer došlo do manje prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila iz štićene kolone predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, a prema navodima čitatelja, ali i fotografijama s mjesta nesreće, do sudara Vladinih limuzina je došlo kad je prvo vozilo naišlo na separatore koji štite tramvajski koridor.FOTO/VIDEO Baka unucima postavila bazen na ulici: 'Nije ovo prvi put, ionako bi ondje bio auto'
Inače Savska ne guta promet sa dvije trake. Sada su majstori zatvorili po jednu traku sa svake strane i podigli stupiće. Halo, kad završe godišnji nastaće totalni krkljanac. Što sa hitnom ako će trebati proći. Tomašević i njegovi genijalci kao da su " A je to" iz nekog svog nerealnog svemira. Kako će se ulaziti u Savsku npr. iz Cvjetnog u jednu traku kada je i sada bio problem protočnosti i ući u dvije.