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PET BUSEVA IDE U KRUG

Od Borongaja do Trga žrtava fašizma dođe se brže otkad voze busevi? Zagrepčanka tvrdi da da

Zagreb: Započeli radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj
Lucija Ocko/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
03.07.2026.
u 14:10

Podsjetimo, od 15. lipnja do 7. rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 prometuju pritom uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok linija 13 vozi izmijenjenom trasom.

Je li se netko vozio na relaciji Borongaj - Trg žrtava fašizma ili obrnuto autobusom u jutarnjoj ili popodnevnoj špici, upitala je Zagrepčanka na Redditu jer ju zanima čini li se i njezinim sugrađanima da se dođe brže nego tramvajem. "Meni se čini brže, ali većinom se vozim popodne/navečer pa nisam toliko mjerodavna", kazala je.

Da teško da u špici može brže od tramvaja koji je odvojen od ostatka prometa, smatra jedan od komentatora. Drugi dodaje kako trenutačno nema škole i manje je prometa, a slaže se i treći koji je napisao da bi, da je promet kakav je, primjerice, u ožujku, situacija bila drastično drugačija.

"Pet buseva koji idu u krug svakih cca 15 minuta, idu brže od tramvaja. Čak je prvi tjedan bilo šest buseva i išli su svakih 7 minuta, što je bilo previše i prečesto pa su smanjili buseve i (malo) produžili vrijeme polazaka. S obzirom na to da je jedna traka od džamije do Heinzelove (smjer Borongaj) zatvorena, zagužva se malo, ali su kašnjenja minimalna", objasnio je jedan od korisnika Reddita. 

Podsjetimo, od 15. lipnja do 7. rujna obustavljen je tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Ulici kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 prometuju pritom uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok linija 13 vozi izmijenjenom trasom.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
autobus radovi ZET zvonimirova Zagreb

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