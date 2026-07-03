Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Plenković odgovorio Milanoviću: Poslat ćemo policijske postrojbe
Prijavi grešku
Poslušaj
mjesto za druženje i uživanje

Cheese Bar - jedinstvena vinska priča u srcu Zagreba

Cheese Bar
Foto: Cheese Bar
1/6
VL
Autor
Promo
03.07.2026.
u 13:53

Svaki dan tijekom cijele godine, bez iznimke, i tako već više od trinaest godina Cheese Bar zauzima posebno mjesto na zagrebačkoj vinskoj i gastro sceni, a ono što ga izdvaja od svih drugih jest činjenica da u svojoj ponudi ima čak više od sto hrvatskih vina na čaše. Time je postao jedini vinski bar u zemlji koji svim gostima omogućuje istražiti raznolikost domaće vinske scene.

Ovakav pristup otvara potpuno drugačije iskustvo kušanja vina. Gosti mogu u jednom posjetu otkriti različite regije Hrvatske, od svježih kontinentalnih vina do kompleksnih i punijih dalmatinskih etiketa, te usporediti stilove, sorte i vinare na jednom mjestu.

Cheese Bar
Foto: Cheese Bar

Autentični hrvatski proizvodi i lokalni proizvođači

Filozofija Cheese Bara temelji se na autentičnosti i suradnji s malim lokalnim proizvođačima. Cjelokupna ponuda, od vina do hrane, osmišljena je tako da prikazuje najbolje od hrvatske gastronomije.

U ponudi se nalaze jela inspirirana hrvatskom kuhinjom, pažljivo odabrane delicije te sezonski koncept doručka, bruncha, ručka i večere. Svaki tanjur prati priču o porijeklu namirnica i ljudima koji ih proizvode, čime se stvara potpuna eno-gastronomska cjelina.

Cheese Bar
Foto: Cheese Bar

Cjelodnevno mjesto za druženje i uživanje

Cheese Bar nije vezan samo uz jednu dnevnu priliku, već funkcionira kao cjelodnevni prostor za druženje. Tijekom jutra gosti dolaze na kavu i lagani doručak, dok se tijekom dana i večeri prostor pretvara u živahno mjesto za ručak, čašu vina ili koktel.

Uz vinsku ponudu, dostupni su i kokteli, vrhunska kava te hladno prešani sokovi, što dodatno širi publiku i čini Cheese Bar atraktivnim tijekom cijelog dana.

Cheese Bar
Foto: Cheese Bar

Poseban doživljaj pruža terasa koja tijekom toplijih mjeseci postaje jedno od najživljih i najugodnijih mjesta u centru Zagreba. Smještena uz povijesnu gradsku jezgru, u Ulici Augusta Cesarca 2, terasa spaja urbani ritam grada s opuštenom atmosferom idealnom za uživanje u čaši vina. Interijer je moderan, topao i prilagođen različitim prilikama, od poslovnih susreta do neformalnih druženja.

Ključne riječi
Cheese bar

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!