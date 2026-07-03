Cheese Bar - jedinstvena vinska priča u srcu Zagreba

Svaki dan tijekom cijele godine, bez iznimke, i tako već više od trinaest godina Cheese Bar zauzima posebno mjesto na zagrebačkoj vinskoj i gastro sceni, a ono što ga izdvaja od svih drugih jest činjenica da u svojoj ponudi ima čak više od sto hrvatskih vina na čaše. Time je postao jedini vinski bar u zemlji koji svim gostima omogućuje istražiti raznolikost domaće vinske scene.

Ovakav pristup otvara potpuno drugačije iskustvo kušanja vina. Gosti mogu u jednom posjetu otkriti različite regije Hrvatske, od svježih kontinentalnih vina do kompleksnih i punijih dalmatinskih etiketa, te usporediti stilove, sorte i vinare na jednom mjestu.

Foto: Cheese Bar

Autentični hrvatski proizvodi i lokalni proizvođači

Filozofija Cheese Bara temelji se na autentičnosti i suradnji s malim lokalnim proizvođačima. Cjelokupna ponuda, od vina do hrane, osmišljena je tako da prikazuje najbolje od hrvatske gastronomije.

U ponudi se nalaze jela inspirirana hrvatskom kuhinjom, pažljivo odabrane delicije te sezonski koncept doručka, bruncha, ručka i večere. Svaki tanjur prati priču o porijeklu namirnica i ljudima koji ih proizvode, čime se stvara potpuna eno-gastronomska cjelina.

Foto: Cheese Bar

Cjelodnevno mjesto za druženje i uživanje

Cheese Bar nije vezan samo uz jednu dnevnu priliku, već funkcionira kao cjelodnevni prostor za druženje. Tijekom jutra gosti dolaze na kavu i lagani doručak, dok se tijekom dana i večeri prostor pretvara u živahno mjesto za ručak, čašu vina ili koktel.

Uz vinsku ponudu, dostupni su i kokteli, vrhunska kava te hladno prešani sokovi, što dodatno širi publiku i čini Cheese Bar atraktivnim tijekom cijelog dana.

Foto: Cheese Bar

Poseban doživljaj pruža terasa koja tijekom toplijih mjeseci postaje jedno od najživljih i najugodnijih mjesta u centru Zagreba. Smještena uz povijesnu gradsku jezgru, u Ulici Augusta Cesarca 2, terasa spaja urbani ritam grada s opuštenom atmosferom idealnom za uživanje u čaši vina. Interijer je moderan, topao i prilagođen različitim prilikama, od poslovnih susreta do neformalnih druženja.