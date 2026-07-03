Kafić s najljepšom terasom u Zagrebu pod ključem! Čeka novog zakupnika

Zbog isteka postojećeg ugovora o zakupu poslovnog prostora caffe bar Vidikovac je privremeno zatvoren za posjetitelje, javljaju u javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba. Lani je, nakon 50 godina, otvorena i terasa na prvom katu, koju su mnogi prozvali najljepšom u Zagrebu, no objekt sada traži novog zakupnika.

– Ustanova je raspisala javni natječaj za zakup predmetnog prostora i novu ugostiteljsku ponudu za posjetitelje parka. Do ponovnog otvorenja Vidikovca osvježenje možete potražiti u restoranu Maksimir u blizini glavnog ulaza u park, Mirnoj kolibi uz Prvo jezero te ugostiteljskim objektima Zoološkog vrta Grada Zagreba - poručili su.

Natječaj je trajao do 10. lipnja, a ponude su otvorene jučer. Ustanovi smo poslali upit o tome tko je odabran te kad se očekuje ponovno otvorenje. Prema tekstu natječaja, u zakup se daje poslovni prostor koji se sastoji od donje nenatkrivene terase površine 200 kvadrata, natkrivene terase od 148 kvadrata, gornje nenatkrivene terase s panoramskim pogledom od 123 kvadrata, kuhinje, WC-a i spremišta. Ukupna površina unutarnjeg prostora koja se daje u zakup, a koja uključuje kuhinju, sve prateće prostorije i spiralno stepenište iznosi 31 m2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 2500 bez, odnosno 3125 eura s PDV-om, s tim da se ona ne plaća od prosinca do ožujka.

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– Preostali dio Vidikovca na predzadnjem i zadnjem katu: Haulikova sobica od 6 m2 i terasa na vrhu tornja od 14 m2 se nisu predmetom zakupa i ostaju u posjedu Ustanove. Zakupnik je dužan osigurati neometan i neograničen pristup Ustanovi ovim dijelovima u svako doba. Narušavanje ovog uvjeta smatra se razlogom za prijevremeni raskid ugovora – stoji u tekstu natječaja. Zakupnik može obavljati ugostiteljsku djelatnost kao caffe bar, kavanu ili buffet, a ugovor o zakupu se sklapa na pet godina.

Ugostiteljski objekt Vidikovac, dodaje se, smješten je na najvišoj točki Parka Maksimir, najstarijeg javnog perivoja u jugoistočnoj Europi i zaštićenog spomenika parkovne arhitekture osnovanog 1794. godine. Objekt s terasa pruža izniman panoramski pogled na Zagreb, Medvednicu i okolicu. Vidikovac je kultni zagrebački objekt koji kroz povijest predstavlja mjesto odmora, druženja i kontemplacije Zagrepčana svih generacija. Vidikovac predstavlja trokatni sedamnaestometarski toranj kvadratičnog tlocrta, sagrađen je 1841.-1843. godine prema projektu Franje Schüchta na umjetnom brežuljku u osi glavne aleje.