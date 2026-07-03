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RADOVI VEĆ NA JESEN

Škola na Savici prelazi na jednosmjensku nastavu! Priprema se nova dogradnja, stižu učionice za još 300 djece

Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
03.07.2026.
u 15:20

Radovi će se izvoditi uz pažljivu organizaciju kako bi se nastava u dijelu škole koji ostaje u funkciji mogla odvijati bez prekida, pri čemu će zahvati na postojećoj strukturi zgrade biti minimalni

Grad Zagreb objavio je javnu nabavu za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole Jure Kaštelana na Savici. Objekt je, podsjetimo, nedavno rekonstruiran i dograđen, a u ovom slučaju riječ je o drugoj fazi dogradnje. Ona će, kažu u Gradu, povećati prostorne i organizacijske kapacitete škole i omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu, što će učenicima osigurati kvalitetnije uvjete za učenje, boravak i svakodnevne školske aktivnosti.

Projektom je predviđeno je proširenje škole, koja danas obuhvaća nešto više od 7.000 m2, za gotovo 900 m2 novog prostora. Škola trenutno radi u dvije smjene te ima kapacitet od 26 razrednih odjela s oko 600 učenika, dok će se nakon zahvata kapacitet povećati na 32 razredna odjela, odnosno na gotovo 900 učenika.

Radovi će se izvoditi uz pažljivu organizaciju kako bi se nastava u dijelu škole koji ostaje u funkciji mogla odvijati bez prekida, pri čemu će zahvati na postojećoj strukturi zgrade biti minimalni. Rekonstrukcija je planirana ponajprije na mjestima povezivanja novih prostora s postojećima. Najveće proširenje odnosi se na nadogradnju kata, gdje će se izgraditi šest novih učionica s pratećim kabinetima, spremištem i sanitarnim čvorovima prilagođenima učenicima i osobama s invaliditetom.

Ukupna vrijednost radova i opremanja iznosi 4,15 milijuna eura s PDV-om, od čega se 2,8 milijuna sufinancira putem EU fondova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a ostatak iz gradskog proračuna. Po završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača slijedi potpisivanje ugovora i početak radova na jesen. Predviđeno vrijeme trajanje radova je deset mjeseci.

– Prednosti jednosmjenske nastave za djecu i obitelji su brojne, od širenja mogućnosti za izvanškolske aktivnosti i rekreativni sport, preko osiguravanja kuhinja i blagovaonica potrebnih za pripremu toplih obroka, pa sve do činjenice da se na taj način usklađuje rad škola s radnim vremenom roditelja. Naš je prioritet osigurati jednosmjensku nastavu za svu djecu u Zagrebu i pružiti im najbolje moguće uvjete za razvoj i učenje, i nećemo stati dok to ne postignemo“, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

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