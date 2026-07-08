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U CENTRU ZAGREBA

Tomašević Thompsonu zatvorio gradske dvorane, a sutra stiže u Studentski centar. Hoće li i zapjevati?

Zagreb: Plakat za predstavljanje knjige "Fenomen Thompson"
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/8
Autor
Gabrijela Krešić
08.07.2026.
u 20:00

Na predstavljanju knjige Fenomen Thompson u Studentskom centru među gostima je najavljen i Marko Perković Thompson. Iako glazbeni nastup nije uvršten u službeni program, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da bi publika mogla čuti i nekoliko njegovih pjesama.

Hoće li se u četvrtak navečer Studentskim centrom zaoriti stihovi "Ako ne znaš što je bilo", "Lijepa li si" i drugih Thompsonovih hitova? Naime, u kino dvorani Studentskog centra održat će se predstavljanje knjige "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića, na kojem je među gostima najavljen i Marko Perković Thompson. Program počinje u 19.30 sati, a uz Thompsona dolazak je najavio i sastav Hrvatske ruže predvođen Nenom Ninčevićem. O knjizi će, uz autora, govoriti Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, dok je ulaz za sve posjetitelje slobodan.

U službenom programu ne spominje se glazbeni nastup, no posljednjih dana na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da bi večer mogla završiti i pjesmom. Promocija knjige "o jedinstvenome čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma", kako ju opisuje sam autor, će se održati u Studentskom centru, ustanovi koja nije pod upravom Grada Zagreba, nego države.

Nakon prošlogodišnjeg spektakla na Hipodromu, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da, dok je on na čelu grada, više neće biti tako velikih komercijalnih koncerata na gradskim površinama te da Thompson neće nastupati u prostorima kojima upravljaju gradske ustanove zbog korištenja poklika "Za dom spremni" tijekom nastupa u Areni Zagreb u prosincu. Usprkos zabrani nastupio je na dočeku hrvatskih rukometaša, koji je na kraju organizirala Vlada na glavnom zagrebačkom Trgu. Hoće li sutrašnja večer ostati isključivo predstavljanje knjige ili će se pretvoriti i u svojevrsni glazbeni događaj, znat će se tek nakon početka programa. Jedino što je zasad službeno potvrđeno jest Thompsonov dolazak na promociju knjige, dok informacije o mogućem izvođenju pjesama ostaju neslužbene.

Ključne riječi
kino sc sc Marko Perković Thompson Zagreb

Komentara 4

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AN
antifa
20:44 08.07.2026.

Radije idem na Velesajam slušati Snežanu Đurišić koja peva o srpsko Kosovo i chetnicima, sve odobrio Tomašević.

ŠL
Šleger
21:08 08.07.2026.

Thompson se ovim tifusarčekima istovari u stau kad god se sjeti hahahaha

ML
mladaklada
20:59 08.07.2026.

Samo da ne dođu opet momci u crnim hudicama i narušavanjem reda i mira poremete ili spriječe ovaj dražesni skup. Ali, ne treba brinuti, imamo sigurnost i povjerenje Božinovićevih trupa, koje će se pobrinuti da ne bude narušavanja ustavnopravnog poretka neprimjerenim pokličima i rasističkim ispadima.

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