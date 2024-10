Projekt eko tržnice na Jarunu ide dalje: Domaće povrće, sokove i džemove moći ćete kupiti i tijekom jeseni

OD 15 DO 23 SATA

Plant Market stiže na Britanac: Razmijenite biljke i osvježite vlastiti vrt

Za podizanje atmosfere bit će zadužen Zagrebački salonski kvartet, koji će i na otvorenom oživiti stare običaje salonskog muziciranja, a tu su i glazbenica Aklea Neon s konceptom "Freqs of Nature" u sklopu kojeg muzicira s biljkama te unikatni maskirani duet "Skier and Yeti" koji će voziti publiku kroz napeti superveleslalom funka, drum and bassa, low rocka i electra