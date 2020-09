Probna vožnja opet odgođena, na Sljeme će gondola krajem rujna

“Dođoh, razrovah, pođoh”, kaže grafit koji je nedavno niknuo tik do gradilišta žičare i koji najbolje opisuje što stanovnici Gračana misle o projektu nove žičare čija je prva gondola prema Sljemenu trebala probno “zaploviti” u svibnju ove godine. Datum je potom pomaknut za lipanj pa onda za kraj kolovoza. I kolovoz je prošao bez probne vožnje, a iz Grada kažu kako je termin ponovno prebačen za kraj rujna.

Nasilno se upisali

No za posljednjeg Večernjakovog posjeta gradilištu nije nam se činilo da su radovi blizu završetka. Usprkos tome što smo od radnika doznali da se čeka još samo postavljanje sajle, gradilište je bilo neobično tiho. Čuo se tek poneki zvuk bušilice i udaranja čekića, a na parkiralištu preko puta, naišli smo na razbacan građevinski materijal zarastao u ambroziju. Ništa manji kaos nije niti na prilazima žičari. Zbog radova se Gračanskom oko donje stanice vozi jednosmjerno pa se stvaraju kolone. Stanovnici su djelomično odahnuli u nedjelju kada je gradonačelnik Milan Bandić otvorio donji dio obnovljene ceste, kod okretišta Mihaljevac. Gornji dio Gračanske, pak, oko donje stanice žičare, kažu u Gradskoj četvrti, trebao bi biti završen do 15. rujna. No niti tamo se tjednima nije radilo bez većih pomaka. Potvrdio nam je to i predsjednik Mjesnog odbora Gračani Marijan Kos.

- Sve je stajalo, jedan kamiončić i bagerčić nešto su "premetali". Nakon pet, šest tjedana počeli su raditi iskop za ulaz na parking i kružni tok pored donje postaje. U parkiralište i kružni tok ulazit će se rampom sa županijske ceste, dio iz smjera sjevera prema gradu bit će jednosmjeran i nikome zapravo nije jasno kako će sve to na kraju izgledati - kazao nam je Kos. Potvrdio je i priče stanovnika Gračana da sve stoji zbog postupka izvlaštenja koji je Grad Zagreb pokrenuo protiv nekoliko vlasnika zemljišta na mjestu gdje bi se trebao graditi kružni tok i parkiralište.

– Kruže glasine da će tu zapravo za koju godinu niknuti stambene zgrade što ima logike jer je odmah pokraj izvlaštenog zemljišta i građevinsko koje se prodaje po cijeni od 320 eura po kvadratu – kaže Kos. A Grad je uistinu građanima nasilno oduzeo zemljište, potvrdila je to i Marina Zagorec, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko–pravne poslove. Oni su, piše u odgovoru na naš upit, prije dvije godine dali prijedlog za potpuno izvlaštenja zemljišta, i to, ističu, na temelju odredaba Zakona o izvlaštenju. Tijekom postupka izvlaštenja procijenili su i vrijednost nekretnina, no vlasnici nisu bili zadovoljni iznosom, tako da postupak i dalje traje. Rješenjem je, pak, određeno da se posjedi predaju do 25. kolovoza ili će se Grad u protivnom prisilno uvesti u posjed, što je na koncu i učinio. Vlasnicima spornog zemljišta, kaže Marina Zagorec, dostupna je naknada od 1,3 milijun kuna, koja se nalazi na posebnom računu.

Ipak se kreće s obukom

No oštećeni vlasnici nisu dobili nikakav novac, kaže jedan stanovnik Gračana dobro upućen u čitav slučaj, koji je želio ostati anoniman.

– Prvom procjenom utvrđeno je da zemljište vrijedi najmanje 253 eura po metru kvadratnom, no gradski procjenitelj je spustio cijenu na 132 eura, s čime se oštećeni nisu složili, a istu je cijenu poništilo i povjerenstvo za procjenu. Točno je da se novac nalazi na računu, no oštećeni ga nisu dobili niti je on dovoljan. Grad je i prije rješenja o izvlaštenju ušao na posjed i bagerima okopao 1000 kubika zemlje koja je odvedena u nepoznatom smjeru – govori nam naš izvor. Spominju se i tužbe, pa je upitno kako će cijeli slučaj završiti, a i kako će to utjecati na otvaranje žičare. A unatoč cijelom kaosu, austrijska tvrtka Dopplemeyer, kako kaže predsjednik MO Gračani, uskoro kreće s obukom za 15–ak ljudi koji bi do 5. listopada trebali biti educirani za upravljanje žičarom.