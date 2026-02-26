Naši Portali
POKREĆE SE OCJENA USTAVNOSTI

U Zagrebu 55.000 stanova zjapi prazno, a planira se još 60.000 novih?! Imamo detalje

Zagreb: Tomašević održao konferenciju o spornom dočeku brončanih rukometaša na Trgu
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Nikolina Orešković
26.02.2026.
u 13:00

– U posljednjih deset godina privatni je sektor izgradio oko 3000 stanova prema postojećim zakonima i GUP-u, dok se sada predlaže zakonski okvir koji bi omogućio izgradnju čak sedam puta većeg broja stanova u samo tri godine – upozorio je.

Zagrebačka Gradska skupština je, kao što smo ranije izvijestili, usvojila na sjednici u utorak zaključak o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o prostornom uređenju s Ustavom. Ključni problem predloženih izmjena Zakona, više je puta rekao gradonačelnik Tomislav Tomašević, jest članak 208. koji, kako tvrdi, "ozbiljno zadire u ustavne ovlasti jedinica lokalne samouprave da samostalno upravljaju razvojem vlastitog prostora". Sporna odredba omogućuje investitorima, ako se u roku od tri godine ne donesu urbanistički planovi uređenja (UPU) za određena područja, da mogu bez njih zatražiti dozvole i realizirati projekte.

Tomašević ističe da je takav rok potpuno nerealan, a zašto to smatra, objasnio je i netom prije glasovanja u Skupštini. – U Zagrebu se UPU-i donose od 1999. godine, a u proteklih 27 godina usvojeno ih je ukupno 68. Od toga je u posljednje četiri i pol godine doneseno njih 11. Istodobno, za cjelokupno područje obuhvaćeno GUP-om Zagreba potrebno je donijeti još čak 95 UPU-a, ne računajući GUP Sesveta. Zakonodavac sada traži da se u samo tri godine usvoji više planova nego što ih je doneseno u gotovo tri desetljeća – kazao je Tomašević. To je, dodao je, praktički neizvedivo.

Dodatno, od postojećih 68 UPU-a, prosječna realizacija iznosi samo 41 posto, što znači da se prema važećim planovima još uvijek može izgraditi oko 60 posto predviđenih kapaciteta, napomenuo je.  – Želimo ravnomjerni razvoj, ne želim da se ponavljaju Svete Klare niti Trešnjevke – Sjever, ne želim stambena naselja bez adekvatne komunalne i prometne infrastrukture, bez vrtića, škola i domova zdravlja. Ako mislite da je moguće usvojiti 95 UPU-a u tri godine i omogućiti, po mojoj procjeni, više od 60.000 stambenih jedinica i da neće doći do pet puta većih problema nego sada, potpuno se varate – naglasio je.

Kazao je i kako se u javnosti često stvara dojam da se ovim zakonom pomaže "malim ljudima" koji navodno žele graditi, ali im birokracija to onemogućava. – Koji su to inicijatori bili fizičke osobe? Ja ne znam ni za jedan takav primjer. To su firme, investitori koji žele realizirati što više stambenih kvadrata, o tome se radi – rekao je.

Istodobno, naglasio je Tomašević, procjene Ministarstva graditeljstva govore da u Zagrebu već sada postoji oko 55.000 praznih stanova. – U posljednjih deset godina privatni sektor je godišnje izgradio oko 3000 stanova prema postojećim zakonima i GUP-u, dok se sada predlaže zakonski okvir koji bi omogućio izgradnju čak sedam puta većeg broja stanova u samo tri godine – upozorio je.

Na kraju je istaknuo i kako mnogi zastupnici u Skupštini pitaju "što ako lokalna samouprava ne usvaja UPU-e, tko će onda odlučivati o tome umjesto njih?". – Pa tko može? Hoće li Vlada, investitori? Građani sami odlučuju o vlasti i jedino ta vlast, lokalna samouprava, može odlučivati kojom dinamikom će se razvijati prostor grada kojim ona upravlja. I nitko drugi. Ako građani nisu zadovoljni, neka glasaju za novu na izborima – zaključio je.
ocjena ustavnosti gradska skupšina zakon o prostornom uređenju Zagreb UPU

Komentara 36

Pogledaj Sve
ZE
Zemunac9
13:23 26.02.2026.

Kako držati ove nebuloze od cjena nego umjetnom potražnjom?Svi znamo da se ne gradi zbog potrebe stanovanja nego investicija tj ulaganja

DO
donqihote
13:13 26.02.2026.

Se bu nas tužil ovaj iz Prijedora?! 😯

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
14:03 26.02.2026.

Neka se izjasni gdje je 6 milijuna eura koji su pronevjerene preko zastitarskih firmi, ugovore koje je on potpisao!!!

