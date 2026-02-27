Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPASNA PRAKSA

VIDEO Ovako se 'gospodari' otpadom u zagrebačkom kvartu: 'Svako malo to rade'

Bolji Rudeš/Facebook
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.02.2026.
u 15:02

Kako nam objašnjava upravitelj stranice Bolji Rudeš, ondje se svako malo spaljuje otpad, i to u većim količinama nego što je upravo snimljeno.

Rudeška šikara, koja se nalazi između Rudeške ceste, Ratarske ulice i Zagrebačke ceste, sve češće se koristi kao ilegalni deponij glomaznog i drugog otpada, a prema snimci objavljenoj na Facebook stranici Bolji Rudeš, netko je otišao korak dalje pa je otpad - zapalio. 

"U šikari otvorena sezona zbrinjavanja otpada na rudeški način", stoji u opisu snimke koju su nam ustupili te na kojoj se vidi kako gori uglavnom drveni otpad. Kako nam objašnjava upravitelj stranice, ondje se svako malo spaljuje otpad, i to u većim količinama nego što je upravo snimljeno. – Čim malo zatopli, oni zakure. Nije u redu – kaže. 

Video iz Rudeša: 'Otvorena sezona zbrinjavanja otpada na rudeški način'

Da je izazivanje otvorenog plamena na livadama, u šumama te drugim površinama prostoru opasno, upozoravaju i iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Priopćenje koje su poslali odnosi se prvenstveno na paljenje korova i drugog biljnog otpada, no vrijedi i za bilo kakav drugi požar na otvorenom. – Plamen se lako može proširiti na stambene objekte i okolno raslinje, čime dolaze u opasnost imovina i ljudski životi. Osim toga, spaljivanje blizu prometnica može ozbiljno ugroziti cestovnu sigurnost jer dim smanjuje vidljivost vozačima. Također, spaljivanje uzrokuje onečišćenje zraka, zagađenje zemljišta i vode, te negativno utječe na biljni i životinjski svijet – upozoravaju.

Od 1. lipnja do 30. rujna, spomenimo, vrijedi i zabrana loženja vatre na otvorenom. Zabrana obuhvaća spaljivanje biljnog otpada, korova i raslinja te loženje vatre bilo koje vrste na otvorenom. Kako na svojim stranicama podsjeća Vatrogasna postrojba Zagreb, kazne iznose od 65 do 130 eura za fizičke osobe, od 300 do 600 eura za pravne osobe, a u slučaju izazivanja požara, kazna ide do 19.900 eura. Moguća je i kazna zatvora do 60 dana. 

Ključne riječi
požar Rudeš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!