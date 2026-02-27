VIDEO Ovako se 'gospodari' otpadom u zagrebačkom kvartu: 'Svako malo to rade'

Rudeška šikara, koja se nalazi između Rudeške ceste, Ratarske ulice i Zagrebačke ceste, sve češće se koristi kao ilegalni deponij glomaznog i drugog otpada, a prema snimci objavljenoj na Facebook stranici Bolji Rudeš, netko je otišao korak dalje pa je otpad - zapalio.

"U šikari otvorena sezona zbrinjavanja otpada na rudeški način", stoji u opisu snimke koju su nam ustupili te na kojoj se vidi kako gori uglavnom drveni otpad. Kako nam objašnjava upravitelj stranice, ondje se svako malo spaljuje otpad, i to u većim količinama nego što je upravo snimljeno. – Čim malo zatopli, oni zakure. Nije u redu – kaže.

Da je izazivanje otvorenog plamena na livadama, u šumama te drugim površinama prostoru opasno, upozoravaju i iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Priopćenje koje su poslali odnosi se prvenstveno na paljenje korova i drugog biljnog otpada, no vrijedi i za bilo kakav drugi požar na otvorenom. – Plamen se lako može proširiti na stambene objekte i okolno raslinje, čime dolaze u opasnost imovina i ljudski životi. Osim toga, spaljivanje blizu prometnica može ozbiljno ugroziti cestovnu sigurnost jer dim smanjuje vidljivost vozačima. Također, spaljivanje uzrokuje onečišćenje zraka, zagađenje zemljišta i vode, te negativno utječe na biljni i životinjski svijet – upozoravaju.

Od 1. lipnja do 30. rujna, spomenimo, vrijedi i zabrana loženja vatre na otvorenom. Zabrana obuhvaća spaljivanje biljnog otpada, korova i raslinja te loženje vatre bilo koje vrste na otvorenom. Kako na svojim stranicama podsjeća Vatrogasna postrojba Zagreb, kazne iznose od 65 do 130 eura za fizičke osobe, od 300 do 600 eura za pravne osobe, a u slučaju izazivanja požara, kazna ide do 19.900 eura. Moguća je i kazna zatvora do 60 dana.