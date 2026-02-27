Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MLADI U MUZEJE'

Zagrebačkim učenicima besplatni ulazi u gradske muzeje, znamo i kada

Zagreb: Gradonačelnik sa suradnicima obišao Arheološki muzej gdje su u tijeku radovi
Davorin Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 15:34

Inicijativa je potekla od samih učenika Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije uključenih u program ZAG – Zajednica aktivnih građana, s idejom da kultura mladima bude dostupnija, bliža i prisutna ne samo kroz školske klupe, nego i u slobodno vrijeme, objašnjavaju.

Tijekom cijelog ožujka učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola vrata gradskih muzeja bit će širom otvorena, javljaju iz Grada. U sklopu pilot-projekta „Mladi u muzeje“ moći će ih posjetiti besplatno i to u vlastitom aranžmanu, uz predočenje e-imenika. Inicijativa je potekla od samih učenika Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije uključenih u program ZAG – Zajednica aktivnih građana, s idejom da kultura mladima bude dostupnija, bliža i prisutna ne samo kroz školske klupe, nego i u slobodno vrijeme, objašnjavaju.

U projektu sudjeluju muzeji kojima je osnivač Grad Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, Tehnički muzej Nikola Tesla, Etnografski muzej u Zagrebu, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej grada Zagreba, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej te Galerija Školica za pet i Galerija Muzeja za umjetnost i obrt.

Ovom inicijativom, kažu, dodatno šire pristup kulturnim sadržajima u skladu s Planom razvoja kulture 2024.–2030., nadovezujući se na prošlogodišnje uvođenje Zagrebačkog muzejskog vikenda te na program Zagrebački kvartovi kulture, u sklopu kojeg je u 14 zagrebačkih kvartova održano više od sto besplatnih programa.

– Veseli me što je projekt potekao upravo od učenika uključenih u ZAG jer pokazuje koliko im je važno da kultura bude dostupna svima. Naš je cilj da besplatni posjeti muzejima postanu trajna praksa, i da već iduće godine povećamo broj dana besplatnog ulaza. Želimo kontinuirano razvijati programe koji građanima omogućuju sudjelovanje u kulturnom životu grada. Kultura ne smije biti privilegij, nego pravo kojem svi imaju pristup – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ključne riječi
Tomislav Tomašević besplatan ulaz Zagreb muzeji

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!