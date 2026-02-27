Zagrebačkim učenicima besplatni ulazi u gradske muzeje, znamo i kada

Tijekom cijelog ožujka učenicima zagrebačkih osnovnih i srednjih škola vrata gradskih muzeja bit će širom otvorena, javljaju iz Grada. U sklopu pilot-projekta „Mladi u muzeje“ moći će ih posjetiti besplatno i to u vlastitom aranžmanu, uz predočenje e-imenika. Inicijativa je potekla od samih učenika Osnovne škole Ivana Meštrovića i II. gimnazije uključenih u program ZAG – Zajednica aktivnih građana, s idejom da kultura mladima bude dostupnija, bliža i prisutna ne samo kroz školske klupe, nego i u slobodno vrijeme, objašnjavaju.

U projektu sudjeluju muzeji kojima je osnivač Grad Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, Tehnički muzej Nikola Tesla, Etnografski muzej u Zagrebu, Muzej Prigorja, Muzej suvremene umjetnosti, Muzej grada Zagreba, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatski školski muzej te Galerija Školica za pet i Galerija Muzeja za umjetnost i obrt.

Ovom inicijativom, kažu, dodatno šire pristup kulturnim sadržajima u skladu s Planom razvoja kulture 2024.–2030., nadovezujući se na prošlogodišnje uvođenje Zagrebačkog muzejskog vikenda te na program Zagrebački kvartovi kulture, u sklopu kojeg je u 14 zagrebačkih kvartova održano više od sto besplatnih programa.

– Veseli me što je projekt potekao upravo od učenika uključenih u ZAG jer pokazuje koliko im je važno da kultura bude dostupna svima. Naš je cilj da besplatni posjeti muzejima postanu trajna praksa, i da već iduće godine povećamo broj dana besplatnog ulaza. Želimo kontinuirano razvijati programe koji građanima omogućuju sudjelovanje u kulturnom životu grada. Kultura ne smije biti privilegij, nego pravo kojem svi imaju pristup – poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.