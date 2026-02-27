Iz Možemo se pohvalili: Obnovljeno igralište iza Tehničke škole već se naveliko koristi

Sportsko igralište iza Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti na Kennedyjevu trgu već se naveliko koristi, pohvalili su se iz kvartovskog ogranka stranke Možemo na Facebooku. "Nakon godina potpune zapuštenosti, igralište je ponovno izgrađeno iz sredstava Gradske četvrti u 2025. godini. Igralište koriste učenici srednjih škola, a otvoreno je i za sve stanovnike koji se žele rekreirati", napisali su.

Škola je do 2024., podsjetimo, nosila naziv "Poštanska i telekomunikacijska škola", a Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, podnio je zahtjev za promjenu imena koji je u zagrebačkoj skupštini podržalo svih 29 prisutnih zastupnika. Škola je osnovana još 1948. godine pod imenom TT mehaničarska škola u Zagrebu, a od tada je do danas promijenila naziv nekoliko puta. Nosila je i ime Industrijska TT škola, kao i Škola s praktičnom obukom za telekomunikacije. Odlukom gradskih vlasti 1991. godine, osnovana je pod nazivom kojeg je nosila do 2024. godine.