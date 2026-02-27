Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZGRAĐENO SREDSTVIMA GRADSKE ČETVRTI

Iz Možemo se pohvalili: Obnovljeno igralište iza Tehničke škole već se naveliko koristi

Foto: facebook Možemo Pešča i Žitnjak
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 15:07

Riječ je o igralištu škole koja je do 2024. nosila naziv "Poštanska i telekomunikacijska škola"

Sportsko igralište iza Tehničke škole za računalstvo i mrežne djelatnosti na Kennedyjevu trgu već se naveliko koristi, pohvalili su se iz kvartovskog ogranka stranke Možemo na Facebooku. "Nakon godina potpune zapuštenosti, igralište je ponovno izgrađeno iz sredstava Gradske četvrti u 2025. godini. Igralište koriste učenici srednjih škola, a otvoreno je i za sve stanovnike koji se žele rekreirati", napisali su. 

Škola je do 2024., podsjetimo, nosila naziv "Poštanska i telekomunikacijska škola", a Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, podnio je zahtjev za promjenu imena koji je u zagrebačkoj skupštini podržalo svih 29 prisutnih zastupnika. Škola je osnovana još 1948. godine pod imenom TT mehaničarska škola u Zagrebu, a od tada je do danas promijenila naziv nekoliko puta. Nosila je i ime Industrijska TT škola, kao i Škola s praktičnom obukom za telekomunikacije. Odlukom gradskih vlasti 1991. godine, osnovana je pod nazivom kojeg je nosila do 2024. godine.

Ključne riječi
Tehnička škola za računalstvo i mrežne djelatnosti Zagreb igralište Možemo!

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!