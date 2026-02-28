Naši Portali
CAR MEET SCENA

FOTO Velika akcija policije u Zagrebu: Upali na posebno okupljanje i otkrili dosta toga

VL
Autor
Večernji.hr
28.02.2026.
u 15:36

Ukupno 11 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled

Zagrebačka policija i zaposlenici stanice za tehnički pregled vozila proveli su posebnu akciju. Jučer navečer organizirali su preventivno - represivnu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila i car meet scene posebnim naglaskom na vozila koja koriste vozači tzv. car meet scene. Tijekom postupanja obavljen je nadzor 22 osobna automobila i njihovih vozača, izvjestili su iz polcije. 

Ukupno 11 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled. Nakon pregleda, devet je automobila isključeno iz prometa zbog utvrđenih opasnih nedostataka te su utvrđena 43 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to:

  • devet prekršaja opasne tehničke neispravnosti vozila svih devet osobnih automobila isključeno iz prometa
  • dva prekršaja tehničke neispravnosti vozila
  • pet prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola
  • tri prekršaja proklizavanja kotača
  • osam prekršaja parkiranja na mjestu namijenjenom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom
  • četiri prekršaja ne korištenja sigurnosnog pojasa
  • tri prekršaja zbog neupaljenih svjetala noću
  • tri prekršaja nepropisne brzine kretanja te
  • po jedan prekršaj korištenja mobilnog uređaja za vrijeme vožnje
  • prekršaj slalom vožnje
  • isteka vozačke dozvole
  • ne istaknute registracijske oznake na vozilu
  • nenošenja vozačke dozvole
  • nenošenja prometne dozvole

 Policija je najavila kako će se i ubuduće na području cijeloga grada nastaviti nadzirati mjesta okupljanja odnosno lokacije pogodne za ovakve susrete. Cilj je, ističu, preventivno i represivno djelovanje, s naglaskom na nužnost poštivanja prometnih propisa kao i podizanja prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira, s obzirom na to da nerijetko buka na ovakvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.

Ključne riječi
prometni prekršaji car meet scena policija

