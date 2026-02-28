FOTO Velika akcija policije u Zagrebu: Upali na posebno okupljanje i otkrili dosta toga

Zagrebačka policija i zaposlenici stanice za tehnički pregled vozila proveli su posebnu akciju. Jučer navečer organizirali su preventivno - represivnu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila i car meet scene posebnim naglaskom na vozila koja koriste vozači tzv. car meet scene. Tijekom postupanja obavljen je nadzor 22 osobna automobila i njihovih vozača, izvjestili su iz polcije.
Ukupno 11 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled. Nakon pregleda, devet je automobila isključeno iz prometa zbog utvrđenih opasnih nedostataka te su utvrđena 43 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to:
- devet prekršaja opasne tehničke neispravnosti vozila svih devet osobnih automobila isključeno iz prometa
- dva prekršaja tehničke neispravnosti vozila
- pet prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola
- tri prekršaja proklizavanja kotača
- osam prekršaja parkiranja na mjestu namijenjenom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom
- četiri prekršaja ne korištenja sigurnosnog pojasa
- tri prekršaja zbog neupaljenih svjetala noću
- tri prekršaja nepropisne brzine kretanja te
- po jedan prekršaj korištenja mobilnog uređaja za vrijeme vožnje
- prekršaj slalom vožnje
- isteka vozačke dozvole
- ne istaknute registracijske oznake na vozilu
- nenošenja vozačke dozvole
- nenošenja prometne dozvole
Policija je najavila kako će se i ubuduće na području cijeloga grada nastaviti nadzirati mjesta okupljanja odnosno lokacije pogodne za ovakve susrete. Cilj je, ističu, preventivno i represivno djelovanje, s naglaskom na nužnost poštivanja prometnih propisa kao i podizanja prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira, s obzirom na to da nerijetko buka na ovakvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.