FOTO Velika akcija policije u Zagrebu: Upali na posebno okupljanje i otkrili dosta toga

Zagrebačka policija i zaposlenici stanice za tehnički pregled vozila proveli su posebnu akciju. Jučer navečer organizirali su preventivno - represivnu akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila i car meet scene posebnim naglaskom na vozila koja koriste vozači tzv. car meet scene. Tijekom postupanja obavljen je nadzor 22 osobna automobila i njihovih vozača, izvjestili su iz polcije.

Ukupno 11 automobila upućeno je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled. Nakon pregleda, devet je automobila isključeno iz prometa zbog utvrđenih opasnih nedostataka te su utvrđena 43 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to:

devet prekršaja opasne tehničke neispravnosti vozila svih devet osobnih automobila isključeno iz prometa

dva prekršaja tehničke neispravnosti vozila

pet prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola

tri prekršaja proklizavanja kotača

osam prekršaja parkiranja na mjestu namijenjenom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

četiri prekršaja ne korištenja sigurnosnog pojasa

tri prekršaja zbog neupaljenih svjetala noću

tri prekršaja nepropisne brzine kretanja te

po jedan prekršaj korištenja mobilnog uređaja za vrijeme vožnje

prekršaj slalom vožnje

isteka vozačke dozvole

ne istaknute registracijske oznake na vozilu

nenošenja vozačke dozvole

nenošenja prometne dozvole

Policija je najavila kako će se i ubuduće na području cijeloga grada nastaviti nadzirati mjesta okupljanja odnosno lokacije pogodne za ovakve susrete. Cilj je, ističu, preventivno i represivno djelovanje, s naglaskom na nužnost poštivanja prometnih propisa kao i podizanja prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira, s obzirom na to da nerijetko buka na ovakvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana.