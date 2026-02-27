Radovi zatvaraju ceste, ZET-ovi autobusi mijenjaju rute: Provjerite vozi li vaša linija uobičajeno

Zbog radova na prometnicama tijekom vikenda i početkom idućeg tjedna, nekoliko autobusnih linija ZET-a prometovat će izmijenjenim trasama. U subotu od 8 do 15 sati autobusna linija 131 (Črnomerec – Bizek) vozit će djelomično izmijenjenom trasom zbog radova u Ulici Bukošča. U smjeru iz Črnomerca autobusi će prometovati trasom: Črnomerec – Ilica – Aleja grada Bolonje – Podsusedska aleja – lijevo na Podsusedski trg.

U povratku će prometovati: Podsusedski trg – desno Ulica Susedgradski vidikovec – Aleja grada Bolonje – Črnomerec. Zbog izmjene trase izvan funkcije će biti autobusna stajališta Prigornica, Bukoščak, Bizek I, Bizek III te početno/krajnje stajalište Bizek. Na izmijenjenom dijelu trase linija 131 koristit će sva usputna stajališta, a polasci s Podsusedskog trga ostvarivat će se pet minuta kasnije u odnosu na uobičajene polaske iz Bizeka.

Promjene se nastavljaju i od ponedjeljka. U razdoblju od 9 do 14 sati bit će zatvoren izlaz iz Brestovečke ceste na Zagrebačku cestu pa će autobusne linije 224 (Dubec – Novoselec) i 283 (Dubec – Brestje – Sesvete) prometovati izmijenjenim trasama u smjeru Dupca, do završetka radova. Linija 224 vozit će redovnom trasom do raskrižja Brestovečke ceste i Ulice Ivana Šturlića, zatim lijevo u Ulicu Ivana Šturlića, desno u Ulicu Anke Krizmanić, potom desno na Zagrebačku cestu i dalje redovnom trasom prema Dupcu. Istom će obilaznom trasom prometovati i linija 283, odnosno redovnom trasom do raskrižja Brestovečke ceste i Ulice Ivana Šturlića, zatim Ulicom Ivana Šturlića, Ulicom Anke Krizmanić i Zagrebačkom cestom, nakon čega se vraća na svoju uobičajenu trasu prema Dupcu. Iz ZET-a mole putnike za razumijevanje i preporučuju da prije polaska provjere vozni red.