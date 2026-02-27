Naši Portali
PREMAŠILI PRVOTNI CILJ

U Zagrebu dosad ugrađeno 249 podzemnih spremnika, pogledajte gdje vam je najbliži

Zagreb: Podzemni spremnici u Masarykovoj koji se otvaraju pomoću kartice
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
27.02.2026.
u 20:00

Ugradnjom je trebala prvo biti obuhvaćena samo najuža gradska jezgra, no u listopadu 2024. godine u zonu podzemnih spremnika obuhvaćeni su i mjesni odbori Matka Laginje, Pavla Šubića i Kralja Zvonimira, kao i uz Ilica do Črnomerc

Mičemo kante iz centra grada i zamijenit ćemo ih podzemnim spremnicima najavio je, još 2022. godine, gradonačelnik Tomislav Tomašević, a sredinom 2023. počeli su i radovi na ugradnji diljem gradske jezgre. Prvi su postavljeni u Masarykovoj ulici, na Kaptolu i na Ilirskom trgu, a s ugradnjom se postupno nastavilo i u nadolazećim godinama. 

A kako situacija izgleda danas? Prema podacima sa službene gradske stranice spremnici.zagreb.hr, ugrađeno je 249 spremnika na 60 lokacija, što je za gotovo 100 više od prvotno planiranih 150. Ugradnjom je trebala prvo biti obuhvaćena samo najuža gradska jezgra, no u listopadu 2024. godine u zonu podzemnih spremnika obuhvaćeni su i mjesni odbori Matka Laginje, Pavla Šubića i Kralja Zvonimira, kao i uz Ilica do Črnomerca. 

Foto: Grad Zagreb

Na gradskoj stranici nalazi se i interaktivna mapa na kojoj su zelenim točkicama označeni svi ugrađeni podzemni spremnici, a korisnici koji žele saznati gdje je onaj njima najbliži, u sustav mogu upisati svoju kućnu adresu. Mapa će im potom "zumirati" na ulicu te pokazati točnu lokaciju spremnika u njihovoj blizini. Tako se, primjerice, na dvije do tri minute hoda od Trga Petra Svačića nalaze dva seta podzemnih spremnika, a onima koji stanuju u Praškoj ulici najbliži su spremnici nedaleko Zrinjevca. Klikom na svaku od zelenih "točkica" može se vidjeti i fotografija spremnika. 

Na karti se također nalaze i lokacije gdje bi spremnici uskoro trebali osvanuti. U ovom trenutku pripremaju se njih tri: U Đorđićevoj kod kućnog broja 21, u Reljkovićevoj te u Cankarevoj ulici. Što se tiče odabira lokacija, u Gradu su više puta priznali da je to nerijetko problematično, budući da se mora paziti na položaj starih cijevi i ostale komunalne infrastrukture. – Za potrebe podrške izgradnji podzemnih spremnika na području zaštićene povijesne jezgre grada, sustavno se evidentiraju sve potencijalne lokacije, analiziraju se preklapanja s podzemnim vodovima te se izrađuju izračuni i optimiranja najbližih potencijalnih korisnika podzemnih spremnika – poručuju u Gradu. 

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
21:21 27.02.2026.

Koja je prosječna udaljenost od domova korisnika do podzemnih spremnika? Siguran sam da nemate blage veze, ni vi ni ovi iz Možemo. Niti imate veze, niti znate izračunati. Pa sam to ja sada digitalizirao i izvukao geolokacijske podatke: dakle, samo za četvrt Donji Grad, prosječna udaljenost je 130 m. Dakle, bilo koji stanovnik ili poslovni korisnik sad mora pješačiti 260 m da bi bacio smeće.

Avatar Tombstone
Tombstone
20:29 27.02.2026.

Kao i Ilica do Crnomerec...jos sumadijskih novinara?

