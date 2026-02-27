Naši Portali
Savjetovanje u tijeku

Od 1. svibnja besplatan ZET za mlade do 26? Inicijativa stiže pred Skupštinu

Zagreb. Zbog zastoja "jedanaestice" u Draškovićevoj u smjeru juga stvaraju se velike gužve
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
27.02.2026.
u 15:30

– Više smo puta rekli da ćemo, što se tiče osiguravanja besplatnog javnog prijevoza, ići skupinu po skupinu. A iduća grupa sigurno će biti ili studenti ili ćemo ponovno ići na nekakav limit u godinama jer je to možda pravednije, a i lakše kontrolirati – kazao je lanjskog srpnja Tomašević

I punoljetni srednjoškolci, ali i svi studenti koji se školuju u Zagrebu mogli bi od 1. svibnja imati besplatne ZET pokaze. Naravno, prođe li prvo Skupštinu inicijativa kluba gradskih zastupnika stranke Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista, koji želi izmjenu Odluke o socijalnoj skrbi kako bi se proširio krug ljudi koji imaju pravo na besplatan godišnji javni prijevoz. Nacrt njihova prijedloga već je upućen u javno savjetovanje koje traje do 12. ožujka i na koje se svatko može očitovati.

Najveća promjena odnosi se na srednjoškolce i studente. Prema važećim pravilima, besplatnu kartu automatski imaju djeca do 18. godine, ali učenici koji su postali punoljetni, to pravo više nemaju, iako su i dalje redoviti srednjoškolci. Ako izmjene budu prihvaćene, pravo na besplatnu godišnju kartu dobili bi svi redoviti učenici srednjih škola, bez obzira na to jesu li punoljetni, kao i redoviti studenti koji studiraju u Zagrebu, i to do 26. godine života. Osim toga, pravo bi se proširilo i na učenike i studente koji se školuju u Zagrebu, ali nemaju prijavljeno prebivalište u glavnom gradu. Time bi se obuhvatili i mladi koji u Zagreb dolaze iz drugih gradova i županija, a svakodnevno koriste gradski prijevoz.

Predviđeno je i da se učenicima i studentima koji od 1. svibnja ostvare pravo na besplatnu godišnju kartu nadoknadi trošak već kupljene karte, a sredstva za provedbu trebala bi se osigurati rebalansom gradskog proračuna za 2026. te projekcijama za sljedeće dvije godine. Tijekom trajanja savjetovanja građani, udruge i zainteresirana javnost mogu dostaviti svoje primjedbe i prijedloge putem službene internetske stranice Grada Zagreba, gdje je nacrt objavljen. Na inicijativu su se, pojašnjava nam Milka Rimac Bilušić iz stranke Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista, odlučili zbog, kako kaže, "očite nepravde" među mladima.

– Potaknula nas je neravnopravnost među srednjoškolcima. Djeca sjede u istom razredu, a jedni imaju besplatan prijevoz, dok ga drugi nemaju samo zato što su navršili 18 godina. Mislimo da to nije pravedno i da bi se to hitno trebalo promijeniti – kaže M. Rimac Bilušić. Dodaje kako su isto već predlagali amandmanom na proračun, no tada nije bio prihvaćen pa sada izmjene pokušavaju progurati kroz Odluku o socijalnoj skrbi koja je u javnom savjetovanju. – Idemo s novom odlukom na sljedeću sjednicu Skupštine. Teško je reći hoće li proći, ali smatramo da je važno otvoriti tu temu – ističe. Naglašava kako inicijativa ne obuhvaća samo učenike, nego i širu skupinu mladih. – Zahvatili smo i studente, i to ne samo one s prebivalištem u Zagrebu. Riječ je o viziji stvaranja nove generacije korisnika javnog prijevoza. Te se navike usvajaju u mlađim godinama – smatra. Kao profesorica na fakultetu, kaže da iz prve ruke vidi probleme.

– Parking oko fakulteta je prepun automobila studenata. To nije dobro. Mladi bi trebali imati financijsko rasterećenje i osjećaj slobode da mogu sjesti u tramvaj i otići bilo gdje, bez razmišljanja o trošku ili traženju parkirnog mjesta – poručuje. Sličnu inicijativu lani su imali i sami studenti, a o besplatnom prijevozu za njih tada se očitovao i gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Više smo puta rekli da ćemo, što se tiče osiguravanja besplatnog javnog prijevoza, ići skupinu po skupinu. A iduća grupa sigurno će biti ili studenti ili ćemo ponovno ići na nekakav limit u godinama jer je to možda pravednije, a i lakše kontrolirati – kazao je lanjskog srpnja Tomašević.

