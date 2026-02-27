Naši Portali
U GUNDULIĆEVOJ

Vi ste na potezu: Zagrebački HDZ vas zove na partiju šaha, imamo termine i ne, nije šala

Pula: Dva prijatelja na terasi kafića igraju šah
Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
27.02.2026.
u 17:00

Prijave za turnir, uz ime i prezime te kontakt broj, zaprimaju se putem e-pošte na adresu gzg-hdz@hdz.hr, a rok za prijavu je ponedjeljak.

Gradski odbor HDZ Zagreb organizira šahovsko događanje pod nazivom "Šah u Gundulićevoj“, koje će se održati u subotu, 14. ožujka 2026., od 16 do 20 sati u prostorijama stranke u Gundulićevoj 21a. Riječ je o otvorenom događaju namijenjenom svim ljubiteljima šaha – od rekreativaca do ozbiljnih turnirskih igrača.

Program započinje u 16 sati šahovskom simultankom s međunarodnim majstorom Zdenko Jušić, na kojoj može sudjelovati do 20 igrača. Sat i pol kasnije, u 17.30 sati, slijedi šahovski turnir otvorenog tipa, s maksimalno 40 sudionika. Organizatori poručuju kako je cilj okupiti što veći broj zaljubljenika u ovu „plemenitu igru“, ali i pružiti priliku mladim igračima da odmjere snage s iskusnijima. Prijave za turnir zaprimaju se putem e-pošte na adresu gzg-hdz@hdz.hr , uz ime i prezime te kontakt broj, a rok za prijavu je ponedjeljak. Broj mjesta je ograničen.

Repriza uspješnog događaja iz 2019.  Šah u Gundulićevoj nije novost. Na istoj adresi već je 7. veljače 2019. godine odigrana šahovska simultanka s međunarodnim majstorom Zdenkom Jušićem, u organizaciji Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Grada Zagreba. Događaj je tada privukao velik interes, a otvorio ga je tadašnji predsjednik zagrebačkog HDZ-a dr. Andrija Mikulić.
HDZ Zagreb

