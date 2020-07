Stigle gondole, prva je doklizala i do Sljemena

Bit će ih osamdesetak, kretat će se šest metara u sekundi i moći će prevesti 1500 putnika u jednom satu. A prve kabine sljemenske žičare na čelične su sajle kojima će kliziti postavljene jučer.

Jednu su fotografirali na vrhu Medvednice, što je prvi put da je gondola stigla gotovo do samog TV tornja, s obzirom na to da je nova trasa žičare stotinjak metara duža od stare. Spremna je jedna kabina i na donjoj stanici, prve probne vožnje trasom, kako se čuje neslužbeno s gradilišta, počinju krajem kolovoza, a otvaranje žičare planira se do Svih svetih. Nove kabine, pak, visoke su 2,1 i široke dva metra, a u njih će maksimalno stati 10 putnika koji će moći sjesti na dvije preklopne klupe. Bit će prilagođene i osobama u invalidskim kolicima, a u njih će se moći smjestiti i nosila za unesrećene. Skijaši i borderi opremu će odlagati u posebne nosače, no neće biti onih za transport bicikala, koji će se zato moći prevesti u gondoli. Kabine su dopremljene iz austrijske tvrtke specijalizirane za gradnju žičara Doppelmayr, odakle dolazi i sva oprema. Stigle su sa zakašnjenjem, budući da su granice bile zatvorene zbog koronavirusa.