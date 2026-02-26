Nećete vjerovati koji je najpopularniji zagrebački plac. Nije ni Dolac ni Trešnjevka

Od svih gradskih tržnica zakupci najviše vole onu na Jarunu, a slijede je tržnice u Savskom gaju, Utrini, Gajnicama te u Dupcu. Dolac, Trešnjevka i Kvatrić negdje su na sredini, a što se tiče najpraznijih, na samom dnu je najnoviji plac u Vrapču te, nakon njega, Branimirova tržnica.

Sajmište na pola

Trenutačno je to stanje popunjenosti kapaciteta gradskih tržnica prema izvješću koje je nedavno objavljeno u Gradskoj skupštini, što su tražili zastupnici iz kluba Marije Selak Raspudić. Izvješće o radu Holdingove podružnice Tržnice Zagreb navodi, tako, podatke o tome koliko je svaka od njih bila popunjena tijekom posljednjih godina, koliko imaju zakupnika te kakva su bila ulaganja. Koliko se koriste štandovi, klupe, hladnjaci, ribarnice i ostali prodajni i uslužni prostori vidljivo je iz dokumenta, a s 92,09 posto popunjenosti ovdje predvodi tržnica na Jarunu.

Skoro sve su štandove i klupe zauzele kumice, a brojke su jedino nešto slabije što se tiče korištenja rashladnih vitrina za sir i vrhnje (83 posto). Tržnica u Savskom gaju bilježi popunjenost od 91,97 posto, što možda ne bi trebalo iznenaditi ako se u obzir uzme da ugovor za njezino korištenje ima tek pet zakupnika. Među većim gradskim tržnicama najfrekventnija je ona u Utrini. Bilježi 89,6 posto popunjenosti, a ona u Dupcu 82,9 posto. Što se tiče placa u Gajnicama, njegova je popunjenost 82,3 posto, što nije čudno budući da je to jedan od najpopularnijih i najposjećenijih manjih kvartovskih placeva u metropoli. Među popularnijima su i oni u Španskom (78,9 posto), Prečkom (74,45 posto) te Trnskom (73,8 posto). Sajmište u Sesvetama, koje tjedno okuplja na tisuće stanovnika četvrti i okolice, bilježi popunjenost od 47,8 posto.

Ribarnica pretvorena u kafić, a prodavači se nabroje na prste jedne ruke. Evo kako izgleda jedna od najpoznatijih zagrebačkih tržnica

Tržnica Dolac, koju mnogi zovu gradskim trbuhom, krajem prošle godine te prije preseljenja na Europski trg i Splavnicu zabilježila je popunjenost od 65,63 posto, a ona na Trešnjevki popunjena je 67 posto. Kvatrić je od obje popularniji; njegovi kapaciteti popunjeni su 74 posto. Što se tiče onih s dna popisa, plac u Vrapču, otvoren u veljači 2025., popunjen je s tek 25 posto, a danas pusti Branimirac bilježi identičnu popunjenost. U prosjeku je pak popunjenost svih gradskih tržnica 64,5 posto. A to je, napominju u Holdingu, povećanje u odnosu na prethodne godine.

– Razvidan je rast popunjenosti kapaciteta, ona je u 2023. godini bila 60,93 posto, u 2024. godini 61,19 posto, a u 2025. godini 64,58 posto. U sljedećim godinama, kao rezultat planiranih poslovnih poteza i unapređenja operativnih aktivnosti, očekuje se nastavak rasta popunjenosti kapaciteta tržnica – istaknuli su. Izvješće sadrži i tablicu s investicijama u dugotrajnu imovinu tržnica između 2021. i 2025. godine, s naznakom koliko je za tu godinu planirano sredstava, a koliko je na koncu isplaćeno. Iz godine u godinu može se vidjeti da realizacija ni približno ne odgovara planovima.

Ulagalo se, ali...

Za prošlu je godinu, tako, plan bio potrošiti malo manje od 2,7 milijuna, a na koncu je izdvojeno tek nešto više od 154.000 eura. Čak milijun i pol eura od tog iznosa trebalo je biti potrošeno na rekonstrukciju tržnice u Utrini, ali od toga se privremeno odustalo pa je ta stavka otpala iz plana.

– Po završetku izrade elaborata ocjene postojećeg stanja i kompletiranjem s glavnim projektom bit će omogućen konkretan zahvat, uz prethodno usuglašavanje s Gradom Zagrebom oko načina financiranja – obrazloženje je iz dokumenta. Oko 255 tisuća eura trebalo je biti izdvojeno za bukobran na prostoru Veletržnice i hladnjače na Žitnjaku, no glavnina te investicije prebačena je na ovu godinu, kad bi trebali početi radovi.

U gradnju su uložili tri milijuna eura, a sad zjapi prazna: Grad sad ide u rekonstrukciju placa u Vrapču, evo koliko će to koštati

Što se, pak, 2024. tiče, i za tu je godinu plan ulaganja bio u iznosu od oko 2,6 milijuna eura, ali ostvareno je tek 160.000, a u 2023. godini plan je iznosio 939 tisuća eura, a realizacija 84.600, odnosno ni 10 posto. U što se, onda, u proteklih nekoliko godina uspješno investiralo?

Tržnica Dolac lani je dobila dizalo vrijedno 65.000 eura, Vrapče je dobilo šest novih vitrina i sustav naplate parkiranja, a nabavljena je i elektronička mosna vaga. Te tri stavke zajedno stajale su 104 tisuće eura, odnosno dvije trećine ostvarenih planova za cijelu godinu. Preklani je, pak, na strojarnici Veletržnice 3 obavljena sanacija postojećeg bazena i cjevovoda s crpkama i ventilima, što je stajalo 70.000 eura, a za dodatnih 26.500 nabavljeni su i dodatni transformatori. Djelomično je proveden i projekt uvođenja videonadzora na područja kojima upravljaju Tržnice Zagreb, za što je potrošeno 21 tisuću eura.