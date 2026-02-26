Naši Portali
NEOBIČAN PRIZOR

FOTO Pogledajte što je ovaj Zagrepčanin prevozio u tramvaju, ako ste ljubitelj ražnja, pogodit ćete odmah

Zagreb: Na Trgu se pokvarila šestica. Petak 13. ili samo stari tramvaj koji je vidio i bolja vremena?
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 14:24

Objava sakupila više od 200 komentara

U tramvaju s cijelim odojkom na ramenu, slika je to koja je osvanula ovih dana na Redditu uz opis "Kaj fakat?" i sakupila više od 200 komentara. "Svaka čast, čovjek koristi javni prijevoz maksimalno", "Jeste se žalili da je previše auta u gradu? Sad ne valja što vas je čovjek poslušao i vozi se javnim prijevozom", "Ma ljudima smeta što je na ramenu i vidljivo. Da je stavio u tamnu vrećicu, kolica za tržnicu, ispod dječjih kolica i sl., nitko ne bi ni trepnuo. Pa nije zabranjeno nositi hranu u javnom prijevozu", pisali su. 

Foto: Screenshot Reddit

Jedan korisnik Reddita na potonji komentar je i odgovorio: "Hahahaha zamišljam dječja kolica, a iz njih vire papci umjesto bebinih nogica. Misliš da bi to bilo manje čudno?" upitao je. Netko je, pak, prokomentirao kako "da nisi spomenuo da ima nešto na ramenu ne bi ni primijetio". 

"Čovjek nema auto izgleda, to ne znači da ne smije kupiti svinjetinu", "Ne naslanjajte odojak na vrata", "Nosi si gablec", "I moj dedo ga je znal nosati po tramvaju dok mu se nije isplatilo vozati se autom", "U 4 mjeseca života u Zagrebu vidjela sam više prasaca u tramvaju nego doma u Kocu", "Ahh kolko sam ja lešina nosila po javnom prijevozu... Jedina razlika je to što mi niko nije prigovarao jer je bilo umotano u 4-5 crnih vreća. Ne bi ni ovoga ubilo da bar zamota u neku neprozirnu", nizali su se komentari.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
Ključne riječi
reddit Zagreb odojak tramvaj

Komentara 1

Pogledaj Sve
PA
pasjura00
14:38 26.02.2026.

Pa nekad su kumice prevozi le, sir, mlijeko, jaja, piceke, puran... i ostalu živinu

