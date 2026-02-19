Otac, majka i dvoje male djece otišli na putovanje u Tursku, svi su umrli u samo nekoliko dana. Sada je otkriven uzrok tragedije

Četveročlana obitelj Böcek, koju su činili otac Servet (38), majka Çiğdem (27) te njihovo dvoje male djece, šestogodišnji sin Kadir i trogodišnja kći Masal, živjela je u Hamburgu i s veseljem je isplanirala putovanje u Istanbul u studenom 2025. godine. Devetog studenog sletjeli su u tursku metropolu i prijavili se u hotel Harbour Suites Old City u povijesnoj četvrti Fatih, spremni za odmor i istraživanje grada. Nitko nije mogao ni slutiti da su ušli u smrtonosnu zamku te da se s tog putovanja nitko od njih neće vratiti živ. Njihova priča, koja je započela kao idilični obiteljski odmor, ubrzo je postala vijest koja je šokirala tursku i njemačku javnost, otkrivajući zastrašujući nemar koji je doveo do smrti cijele obitelji. Sada je istraga i službeno završena.

Nakon nekoliko dana razgledavanja, obitelj je dvanaestog studenog počela osjećati teške simptome mučnine, povraćanja i vrtoglavice. Zabrinuti, otišli su taksijem u bolnicu, gdje su primili infuziju i osnovnu medicinsku pomoć, nakon čega su otpušteni natrag u hotel. Međutim, njihovo se stanje tijekom noći drastično pogoršalo. U ranim jutarnjim satima, oko tri sata ujutro, pozvana je hitna pomoć, no za najmlađe članove obitelji već je bilo prekasno. Istog dana, trinaestog studenog, preminuli su maleni Kadir i Masal. Njihova majka Çiğdem prebačena je na odjel intenzivne njege, no unatoč naporima liječnika, podlegla je posljedicama trovanja dan kasnije.

Otac Servet jedini je preostali član obitelji koji je nastavio borbu za život. Nekoliko dana bio je na liječenju, no njegovo je tijelo na kraju također pokleknulo. Preminuo je 17.11., čime je tragična sudbina obitelji Böcek bila zapečaćena. Prve vijesti koje su obišle medije kao uzrok smrti navodile su trovanje hranom, što se činilo kao logičan zaključak budući da je obitelj dan prije pojave simptoma konzumirala uličnu hranu, uključujući punjene dagnje i popularni kokoreç. No, kako je istraga napredovala, istražitelji su otkrili da istina leži na potpuno drugom, neočekivanom mjestu, unutar zidova hotela u kojem su odsjeli.

Preliminarni obdukcijski nalaz i izvješće Instituta za sudsku medicinu u Istanbulu u potpunosti su isključili trovanje hranom kao uzrok smrti. Umjesto toga, forenzičari su na ručnicima, maskama za lice i brisevima uzetim iz hotelske sobe obitelji Böcek pronašli visoku koncentraciju fosfina, iznimno otrovnog plina koji nastaje iz aluminijevog fosfida. Ovaj spoj ključni je sastojak snažnih pesticida koji se koriste za uništavanje nametnika, a daljnja je istraga otkrila šokantnu pozadinu događaja. Naime, u sobi na prizemlju hotela, neposredno ispod one u kojoj je boravila obitelj, primijenjen je upravo takav, visoko toksičan pesticid kako bi se riješio problem stjenica.

Istraga je utvrdila da je otrovni plin iz tretirane sobe u prizemlju prodro u sobu obitelji Böcek na prvom katu kroz ventilacijski sustav kupaonice. Obitelj je satima, nesvjesna opasnosti, udisala smrtonosne pare. Cijelu situaciju dodatno je pogoršala činjenica da su se još dvoje turista koji su boravili u istom hotelu također javili u bolnicu sa sličnim simptomima trovanja, no oni su, srećom, preživjeli. Njihovi slučajevi bili su ključni dokaz koji je potvrdio da izvor trovanja nije bila hrana, već nešto što se nalazilo unutar samog hotela.

Nakon stravičnog otkrića, vlasti su odmah zapečatile i zatvorile hotel Harbour Suites Old City, a pokrenuta je opsežna istraga koja je dovela do uhićenja ukupno jedanaest osoba. Među privedenima su se našli vlasnik hotela, dvoje zaposlenika, radnik koji je primijenio pesticid te vlasnik tvrtke za deratizaciju. Istraga je otkrila nevjerojatnu razinu nemara: tvrtka za deratizaciju, DSS İlaçlama, poslovala je bez potrebne dozvole, a osoba koja je koristila otrov nije imala certifikat za rukovanje tako opasnim kemikalijama. Pojavile su se i informacije da je osoblje na recepciji navodno zaključalo vrata sobe obitelji izvana ili nije adekvatno reagiralo kada je otac Servet u panici pokušao razvaliti vrata kako bi pobjegao. U veljači 2026. podignuta je optužnica protiv vlasnika hotela, vlasnika tvrtke za deratizaciju i radnika koji je aplicirao pesticid, a tužiteljstvo za njih traži zatvorske kazne u trajanju od tri do 22,5 godine zbog kaznenog djela "izazivanja smrti svjesnim nehajem".