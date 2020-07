Počeli radovi na Gračanskoj cesti, trajat će do 15. kolovoza

Počeli su radovi na rekonstrukciji Gračanske ceste, koji će trajati do 15 kolovoza. Izvodit će se u dvije faze,napomenuo je gradonačelnik Milan Bandić pri obilasku radova, s time da će prva faza biti od Ivanovog puta do Gračeca, a druga faza od Gračeca do okretišta Mihaljevec, sveukupne dužine 2 400 metara. Vrijednost radova je 2,7 milijuna kuna.

Krešimir Kompesak, predsjednik Gradske četvrti Podsljeme poručio je kako je Gračanska cesta pretrpjela posljedice nedavne kiše zbog problema sa šahtovima i puknućem cijevi kod Blizneca na čijoj se sanaciji trenutno radi. Pozvao je građane da koriste put preko Šestina i Britanca za centar grada.



- U okviru projekta je da se napravi novi asfalt, pješačka staza i postavi horizontalna i vertikalna signalizacija - kazao je voditelj Podružnice Zagrebačke ceste Dragan Perić. Nadodao je kako će se riješiti problem šahtova i oborinske odvodnje jednako kao što će kružni tok riješiti problem prenapučenosti i osigurati brži i kvalitetniji put prema kućama i žičari.

Zbog radova će, podsjetimo, cesta na toj dionici 05 kolovoza biti zatvorena za sav promet. Obilazni pravac bit će: Gračanska – Jazbina – Čret – Svetošimunska – Av. G. Šuška – Maksimirska – Vlaška – Šoštarićeva – Ribnjak – Medveščak – Ksaverska – Gračanska i obratno.