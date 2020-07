Izmjene u prometu: Zatvorene Svetoklarska i Gračanska, radovi u Brestju se produljuju

Zbog raznih radova po cijelom gradu, za promet će biti zatvorene neke od važnijih lokalnih prometnica. Tako će u Svetoj Klari sutra i prekosutra sve do večernjih sati biti zatvorena Svetoklarska ulica, i to zbog postavljanja kanalizacije. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Svetoklarska - Utinjska ul. – Savski gaj XIII put – Remetinečka c. – Ul. Dr. Luje Naletelića – Sisačka ul. – Mrkšina ul. – Svetoklarska ul. i obratno. Zatvorena za promet bit će i Gračanska cesta, i to na potezu od Kvintičke ulice do Ulice Gračec, i to od ponedjeljka do 5. kolovoza. Obilazni pravac bit će preko Jazbine, Svetošimunske i Čreti prema Maksimirskoj i Ulici Medveščak ponovno do Gračanske.

Od utorka će za promet biti zatvorena Grančarska ulica u Brezovici, a to će stanje trajati sve do 15. rujna jer se radi na izgradnji kanalizacijske mreže. Neki se radovi produljuju, poput onih na Brestovečkoj cesti, pa će ona ostati zatvorena sve do 14. kolovoza. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će: Grančarska ulica – Grančarska ulica VI. odvojak – ulica Mali grm – ulica Strmec – Zadvorska ulica – Pekarska ulica – Brezovička cesta i obratno.