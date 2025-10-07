Planinarsko društvo Kapela poziva na eko akciju na Žumberku, svi troškovi su pokriveni

Planinarsko društvo Kapela poziva sve zainteresirane planinare i neplaninarete sve zaljubljenike u prirodu i društvo da im se pridruže u velikoj akciji na Žumberku, koja će se održati 18. listopada 2025. godine, pod vodstvom djelatnika Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje.

Riječ je, kako stoji u pozivu, o akciji obnove i opremanja edukativnih staza "Izvori života" u selu Dane i “Staza kneževa” u selu Budinjak. Za sudionike akcije osigurali su besplatan prijevoz autobusom, besplatan ručak, kao i radne rukavice – sve što je potrebno za uspješno izvođenje akcije, a troškove će pokriti planinarsko društvo. Svi koji žele sudjelovati u akciji mogu se javiti Ljubomiru Kraljeviću na mail ljubomir.kraljevic@gmail.com ili na broj 091 516 0388.

Okupljanje je do 8 sati ujutro na istočnom parkiralištu Velesajma (iza zgrade INA-e, kod ZG parkinga) kada se kreće u Budinjak. – Nakon sat i pol vožnje dolazimo u Budinjak, gdje će nas čekati djelatnici Parka koji će nam dati sve upute oko posla, pokazati nam što i kako raditi te ćemo se s njima uputiti na teren. Prije početka akcije svi će dobiti radne rukavice i alat po potrebi te ćemo oko 10 sati krenuti sređivati edukativne staze. U autobus stane 50 zaljubljenika u prirodu, a sav posao planiramo završiti najkasnije do 13 sati. Nakon toga planiramo ručak uz grah i po izboru kobasice u posjetiteljskom centru Budinjak. Nakon ručka se družimo i obilazimo edukativne staze. Prema Zagrebu krećemo oko 15 sati i očekivano stižemo do 17 sati – kažu u planinarskom društvu Kapela.

O EDUKATIVNIM STAZAMA

Staza "Izvori života" - Svega desetak minuta vožnje od Eko – centra Budinjak trasa staze označena je drvenim stupovima na kojima se nalaze pločice s obavijestima o smjeru kretanja i točkama na stazi. Poučna staza upoznaje posjetitelje s načinima korištenja vode naših predaka, zašto su danas lokve i izvori zapušteni te koja je njihova važnost za očuvanje biološke raznolikosti. Oko tih nekoliko izvora pitke vode i par lokvi nekad su se ljudi okupljali ne samo kako bi namirili svoje i potrebe stoke za vodom ili kako bi ih iskoristili za pranje, nego su one bile važno društveno čvorište i mjesto života društvene zajednice.

"Staza kneževa" - S početkom u Eko centru Budinjak, Staza kneževa vodi nas kroz nešto više od 4 kilometra prirode i nudi uvid u bogatu budinjačku prošlost, u krajobrazu što su ga ljudi tisućljećima stvarali i održavali živeći u suglasju s prirodom. Kružna staza označena je drvenim stupovima na kojima se nalaze pločice s obavijestima o smjeru kretanja i točkama na stazi, a deset punktova nudi deset različitih i jedinstvenih priča: od očuvane prirode i geoloških fenomena kao što su lokve, ponikve, travnjaci i jame koja nosi ime “Židovska kuća” do arheoloških nalaza iz starijeg željeznog i rimskoga doba. Najatraktivniji su stari grobni humci-tumuli, njih 140 koji su smješteni podno naselja i bedema iz starijeg željeznog doba. U njima su pronađeni razni onodobni predmeti, od oružja i nakita do svakodnevnih uporabnih predmeta, a posebno mjesto zauzima brončana kaciga pronađena u kneževskom tumulu koja je i dobila naziv “tip Budinjak”.