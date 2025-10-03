Održiva moda i unikatni vintage komadi: Buvljak Dronjak ove subote u galeriji Klet

Retro džemperi, oversized kaputi, vintage jakne, kožne čizme i još mnogo toga moći će se pronaći na novom izdanju Dronjak buvljaka. Ove subote u studio-galeriji Klet nudi se prilika za obnoviti garderobu i uloviti pomno birane komade za zimu po povoljnim cijenama. U dvorištu Ilice 73, od 10 do 16 sati, bit će 30 izlagača second hand odjeće, obuće i nakita, a u ponudi su i razne rukotvorine, retro predmeti i dekoracije za interijer.

Buvljak Dronjak nastao je još 2021. godine, a ideja je udahnuti novi život odjeći koja bi inače završila odbačena, potaknuti ponovnu uporabu predmeta i ponuditi alternativu brzoj modi. Danas je Dronjak prepoznat kao jedan od najposjećenijih zagrebačkih buvljaka, a raznovrsna ponuda privlači brojne ljubitelje održive mode i vintage stila. Više informacija o događaju i izlagačima dostupno je na Instagram i Facebook profilu.