IDUĆU SUBOTU NA ZRINJEVCU

'Ako ne vidimo, nismo nevidljivi': Javna kampanja u povodu Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa

Zagreb: Hrvatski savez slijepih obilježava Međunarodni dan bijelog štapa
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.10.2025.
u 11:30

Posjetitelji će moći sudjelovati u nizu informativnih i interaktivnih aktivnosti, uključujući simulacije različitih oštećenja vida putem VR naočala, isprobavanje kretanja uz pomoć dugog bijelog štapa, ples pod povezima te besplatne oftalmološke preglede

U subotu, 11. listopada 2025. godine, u ispred glazbenog paviljona na Zrinjevacu s početkom u 10 sati, održat će se javna kampanja i povodu Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa. Cilj kampanje je podići svijest javnosti o sljepoći i izazovima s kojima se osobe s oštećenjem vida svakodnevno suočavaju te naglasiti važnost redovitih oftalmoloških pregleda.

Posjetitelji će moći sudjelovati u nizu informativnih i interaktivnih aktivnosti, uključujući simulacije različitih oštećenja vida putem VR naočala, isprobavanje kretanja uz pomoć dugog bijelog štapa, ples pod povezima te besplatne oftalmološke preglede. Za najmlađe su pripremljene kreativne radionice i edukativne igre. Kampanja se i ove godine provodi pod geslom "Ako ne vidimo, nismo nevidljivi", kako bi se dodatno istaknula važnost uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u društvo.
