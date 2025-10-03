'Ako ne vidimo, nismo nevidljivi': Javna kampanja u povodu Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa

U subotu, 11. listopada 2025. godine, u ispred glazbenog paviljona na Zrinjevacu s početkom u 10 sati, održat će se javna kampanja i povodu Svjetskog dana vida i Međunarodnog dana bijelog štapa. Cilj kampanje je podići svijest javnosti o sljepoći i izazovima s kojima se osobe s oštećenjem vida svakodnevno suočavaju te naglasiti važnost redovitih oftalmoloških pregleda.

Posjetitelji će moći sudjelovati u nizu informativnih i interaktivnih aktivnosti, uključujući simulacije različitih oštećenja vida putem VR naočala, isprobavanje kretanja uz pomoć dugog bijelog štapa, ples pod povezima te besplatne oftalmološke preglede. Za najmlađe su pripremljene kreativne radionice i edukativne igre. Kampanja se i ove godine provodi pod geslom "Ako ne vidimo, nismo nevidljivi", kako bi se dodatno istaknula važnost uključivanja slijepih i slabovidnih osoba u društvo.