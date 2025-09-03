Naši Portali
SPONTOPIS

Novo književno iskustvo u Zagrebu: Prvi live natječaj kratke priče u Botaničaru

Foto: Spontopis
VL
Autor
Anamarija Grbin/Hina
03.09.2025.
u 14:30

Kako bi natječaj učinio što uključivijim po sve, osim tradicionalnih nagrada, Spontopis će prepoznati i nagraditi sasvim neočekivane, "sitne" literarne pobjede te će posjetitelji dobiti Spontopisovu PDF zbirku odabranih priča, koja predstavlja trajnu uspomenu na događaj.

Spontopis, prvi hrvatski live natječaj kratke priče, koji spaja pisanje u stvarnom vremenu s festivalskom atmosferom, održat će se 20. rujna u zagrebačkom baru i galeriji Botaničar, s ciljem stvaranja inkluzivne književne zajednice uz slavlje isključivo ljudskog stvaralaštva.

Natječaj je pokrenut kao izravan odgovor na ključne probleme suvremene književnosti: nedostatak opipljive zajednice, opadanje čitateljske pismenosti među mladima i rastući utjecaj umjetne inteligencije u kreativnom pisanju, ističe se u najavi novog književnog događanja.

Pokretač projekta Antonio Sičić rekao je kako žele pokazati da književnost ne mora biti samotna umjetnička grana, već može postati aktivan izvor kolektivne zabave, inspiracije i trajnih veza između ljudi koji dijele ljubav prema pričama. Pisci će se natjecati u tri kategorije - glavno natjecanje obuhvaća trosatno pisanje klasične kratke priče s minimalno 4500 znakova, brzopotezno natjecanje trajat će 15 minuta s radovima do minimalno 1000 znakova, dok će se djeca do 12 godina natjecati olovkom i papirom s najmanje 150 znakova.

Teme će zadati stručni žiri književnih radnika mlađe generacije, Lara Mitraković, Vid Barić, Mateja Pavlic, Ivan Tomašić i Nada Kaurin Knežević. Tri najbolje plasirana natjecatelja u glavnom i brzopoteznom natjecanju osvojit će vrijedne novčane i druge nagrade, dok će svaki sudionik dječjeg natjecanja dobiti prikladan dar.

Stručni žiri će proglasiti pobjednike do kraja zabavnog programa, što će u potpunosti zaokružiti natječaj u samo jednom danu, najavljeno je. Za razliku od uobičajenih književnih natječaja, Spontopis donosi sveobuhvatan festivalski program, s nagrađivanjem djece, koncertom Ivan Ščapeca (Eine), DJ nastupom kolektiva Vitamin Disco i javnim čitanjem finalnih priča, koje će na licu mjesta interpretirati glumac Nikša Marinović. Zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti do 19. rujna. Za Dječje natjecanje nije potrebna prijava, samo trebaju doći u Botaničar u 16 sati. Natjecatelji trebaju ponijeti vlastito računalo.

Ključne riječi
natječaj kratke priče spontopis

