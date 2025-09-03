Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
MATEJ MIŠIĆ

Predsjednik zagrebačke Skupštine komentirao smanjenje svoje i povećanje Tomaševićeve plaće, a osvrnuo se i na GUP

Zagreb: Matej Mišić, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba održao je konferenciju za medije
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tajana Josipović
03.09.2025.
u 13:47

Za iduću godinu, dodao je Mišić, prioritet je i izgradnja školske dvorane u OŠ Odra, a to je, naime, jedina škola u Zagrebu u kojoj djeca nastavu tjelesne i zdravstvene kulture pohađaju u hodnicima ili na otvorenom, jer nemaju dvoranu

Novi Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Zagreba počet će se izrađivati odmah nakon donošenja izmjena i dopuna sadašnjeg plana, što je, ujedno, i jedna od točaka o kojima će se raspravljati na trećoj sjednici Gradske skupštine u četvrtak, 11. rujna, kazao je to njezin predsjednik Matej Mišić na jučerašnjoj konferenciji za novinare, kada se osvrnuo i na slučaj sporne ulice u Botincu. Upravo je zbog nje došlo do pobune stanovnika, jer prema GUP-u cesta prolazi kroz njihova dvorišta i kuće. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je naglasio kako izgradnja te ulice nije u planu, a Mišić je pojasnio da će najveći dio trase biti izmješten te da će se ucrtati nova.

– Sama činjenica da je cesta ucrtana u GUP-u ne znači da će se graditi. Na tim prostorima ne može se graditi bez posebnog programa koji mora proći najstrože kontrole – naglasio je Mišić. Osvrnuo se i na odluku o smanjenju vlastitog, ali i na povećanje primanja zagrebačkog gradonačelnika. Podsjetio je kako je on drugi predsjednik Skupštine iz Kluba SDP-a, nakon Joška Klisovića, koji je sam zatražio smanjenje svoje mjesečne plaće.

– Na kraju mandata prošle gradske uprave, koeficijent predsjednika Skupštine bio je oko 0,5 veći od koeficijenta gradonačelnika, što je potpuno neprimjereno – istaknuo je pa dodao kako će njegov koeficijent ubuduće biti gotovo jednak onome Tomaševićevih zamjenika. Osim toga, Mišić je kazao i kako je Klub zastupnika SDP-a predložio amandman kojim bi se pomoćnicima u nastavi podigla plaća.

Na dnevnom redu treće sjednice Skupštine, inače, nalazi se 12 točaka, a Mišić je izdvojio one koje se odnose na sprječavanje odbacivanja otpada, odnosno stvaranja ilegalnih odlagališta, te rebalans proračuna. Dodao je i da će se otvoriti pitanja koja zasad nisu uvrštena u dnevni red, a među njima i problem da se tri mjesna odbora, od ukupno 218, još uvijek nisu konstituirala. Riječ je o MO Gajišće, MO Novi Jelkovec i MO Planina Gornja, a sva tri nalaze se u Sesvetama. – Žao mi je što danas, kada ostale gradske četvrti i mjesni odbori razmišljaju o načinima kako poboljšati svoje kvartove, oni moraju ponavljati izbore. Inicirao sam da se izbori održe što prije, što je odbor i prihvatio, te će biti održani u prvom mogućem terminu, 19. listopada – rekao je Mišić.

Spomenuo je i kako je nedavno, na inicijativu građana, posjetio Kašinu, gdje dio stanovnika još uvijek nema priključak na gradski vodovod, za što će se zalagati da se promijeni. Osim toga, dotaknuo se i projekata poput pruge u Heinzelovoj ulici te produljenja ceste Medpotoki. – To su projekti od kojih se ne odustaje, ali se neće moći realizirati u ovoj godini, nego će se prebaciti na sljedeću – kazao je Mišić te dodao da je za iduću godinu prioritet i izgradnja školske dvorane u OŠ Odra. To je, naime, jedina škola u Zagrebu u kojoj djeca nastavu tjelesne i zdravstvene kulture pohađaju u hodnicima ili na otvorenom, jer nemaju dvoranu.
Ključne riječi
Gradska skupština Grada Zagreba Matej Mišić Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još