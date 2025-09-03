FOTO Pogledajte čega se dosjetio prodavač s Dolca: Lubenice s imenima postale hit među kupcima

Na zagrebačkoj tržnici Dolac ovih se dana može pronaći prava ljetna atrakcija – lubenice s ispisanim imenima.
Na zagrebačkoj tržnici Dolac ovih se dana može pronaći prava ljetna atrakcija – lubenice s ispisanim imenima.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Na štandu u središtu plača crveno-zelene kraljice ljeta nude se u pomalo neočekivanom izdanju: na kori je ispisana imena.
Na štandu u središtu plača crveno-zelene kraljice ljeta nude se u pomalo neočekivanom izdanju: na kori je ispisana imena.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Tako Josipa, Karla, Nada ili Marko – i mnogi drugi – mogu ponijeti kući lubenicu baš s vlastitim potpisom.
Tako Josipa, Karla, Nada ili Marko – i mnogi drugi – mogu ponijeti kući lubenicu baš s vlastitim potpisom.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/