FOTO Pogledajte čega se dosjetio prodavač s Dolca: Lubenice s imenima postale hit među kupcima
Na zagrebačkoj tržnici Dolac ovih se dana može pronaći prava ljetna atrakcija – lubenice s ispisanim imenima.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Na štandu u središtu plača crveno-zelene kraljice ljeta nude se u pomalo neočekivanom izdanju: na kori je ispisana imena.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Tako Josipa, Karla, Nada ili Marko – i mnogi drugi – mogu ponijeti kući lubenicu baš s vlastitim potpisom.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
