Novi Zagreb opet je prešao na bus: Kadgod se nešto kopa, ukinu nam tramvaje, kad će prestati?

Umjesto električnog tramvaja, plinski autobus. Sudbina je to putnika koji javnim prijevozom planiraju kroz Novi Zagreb sljedećih desetak dana. Zbog radova na obnovi i modernizaciji pješačkog pothodnika na Aveniji Marina Držića između Folnegovićeva naselja i Savice tramvajski promet jučer ujutro obustavljen je od raskrižja s Vukovarskom pa cijelim Novim Zagrebom do okretišta Savski most, do kojeg se tramvajem ionako ne može već dulje od godine dana jer se obnavlja Jadranski most.

Na tom potezu zato se već udomaćila zamjenska autobusna linija 607, koja putnike prevozi dok nema tramvaja, samo je sad i produžena. Kruži sedam autobusa, polasci su radnim danom i subotom u frekvenciji od 8 do 10 minuta, a nedjeljom i blagdanom vozni red predviđa polaske svakih 12 minuta. – Autobusi, za razliku od tramvaja koji onuda prolaze, zbog prometno-tehničkih i sigurnosnih razloga ne koriste obostrano stajalište Most mladosti, kao ni stajalište Borovje istok – napominju u ZET-u. Putnicima je kroz Novi Zagreb na raspolaganju i bus 109.

U pet godina češće pravilo nego iznimka

Kod kružnog toka u Zapruđu ukrcali smo se i mi na jedan od autobusa zajedno s nekolicinom, mahom starijih sugrađana. Autobus se ubrzo ispunio na stajalištu u Utrini, a do "Save" nam je trebalo petnaestak minuta. Ako neke pitate, i to je previše.

– Moramo presjedati, gurati se ovdje, svaki put kad se negdje nešto kopa, Novi Zagreb ostane bez tramvaja. Mogli su barem poslati više autobusa jer pogledajte koliki je jedan bus, a koliki je tramvaj. A tek kad krenu gužve... – nastavio je nabrajati stariji gospodin, koji je ušao kod Muzeja suvremene umjetnosti. – Barem radi klima – dobacio je netko u šali u sada već ispunjenom autobusu.

– Zadnjih pet godina valjda smo više u Novom Zagrebu bili bez tramvaja nego s tramvajem. Srećom ne moram često putovati ovom relacijom, ali sjećam se da kad su kopali 2018. remetinečki rotor da sam od Srednjaka do Sigeta išla pješice. Trebalo mi je oko 45 minuta, čak brže nego javnim prijevozom kad su gužve – komentirala je i putnica koju smo zatekli na okretištu. Podsjetimo, od kolovoza 2018. čak dvije godine tijekom gradnje rotora u Remetincu tramvaji nisu vozili dalje od Sopota, a posljednjih godinu dana ponovno ne prometuju Jadranskim mostom zbog njegove obnove, koja će, kako smo pisali proljetos, potrajati barem do idućeg proljeća.

Iako je kolovoška vožnja metropolom lagodnija jer su ceste i dalje prazne, do Folnegovićeva naselja autobusom 607 trebalo nam je dvadesetak minuta. A ondje pronalazimo razlog tramvajske obustave. Bageri, strojevi i radnici već neko vrijeme preuređuju pothodnik. Dio je to projekta u sklopu kojeg su se obnavljali i pothodnici na Aveniji Dubrovnik u Novom Zagrebu.

– Ugrađujemo dizalo, rampu za osobe s invaliditetom i kompletno novo stubište. Sljedećih tjedan dana kopamo okno dizala pa je zaustavljen tramvajski promet, a nakon toga nastavljamo s radovima, zbog čega će još dva mjeseca ovo stajalište biti izvan funkcije. Tramvaji će voziti, ali neće moći stati na Folki – objasnili su nam na gradilištu.

Problem bi riješio prsten sa spremištem

U međuvremenu, tramvajska linija 7 jučer i danas je ukinuta, a od sutra do kraja radova od Dubrave do Savskog mosta vozit će preko Vukovarske. Šestica pak od Črnomerca vozi redovnom trasom do Autobusnog kolodvora, odakle nastavlja do Žitnjaka. Redovnom trasom s Mihaljevca do Autobusnog kolodvora prometuje i linija 8, koja put potom nastavlja Vukovarskom do privremenog okretišta na Heinzelovoj. I dok nitko od naših sugovornika iz autobusa 607 ne spori da radova mora biti, dio njih smatra da je Novi Zagreb tramvajski zapostavljen.

– Pruga je izgrađena prije 40 godina kad su južno od nje tek nicale prve zgrade, a danas ovdje živi više do 300 tisuća ljudi, trebali su davno tome prilagoditi i javni prijevoz – kaže umirovljenik Franjo iz Sigeta. I nije jedini koji smatra da Novom Zagrebu nedostaje još jedan tramvajski prsten. Još smo proljetos pisali o inicijativi stanovnika njegova južnog dijela , Buzina, Velikog Polja, Odre, Hrašća, ali i Dugava, Sloboštine i Svete Klare, koji žele tramvajsku prugu i do svojih naselja kako bi se time napravio odvojeni prsten koji bi i u slučaju radova i prekida, doda li mu se i spremište, mogao samostalno funkcionirati.

Takvi planovi postoje posljednjih desetljeća, ali samo kao ideja na papiru. Što se tramvajskih projekata tiče, nova pruga trebala bi se 2024. početi graditi od kružnog toka u Zapruđu, Sarajevskom cestom do Ranžirnog kolodvora, no pitanje koliko će često i onuda umjesto tramvaja prolaziti sada već čuveni autobus 607.