I to je moguće: Radovi na nadvožnjaku u zagrebačkoj Savskoj gotovi prije roka, vraćaju se tramvaji

Do 27. kolovoza trebali su trajati radovi na obnovi željezničkog nadvožnjaka na Savskoj cesti između Cibone i Vodnikove zbog čega je čak šest tramvajskih linija vozilo obilazno što je Zagrepčanima i gostima otežalo put po metropoli. No, iako je češći slučaj da izvještavamo kako se radovi zbog ovog ili onog razloga prolongiraju, ova put vijest je ljepša.

Lijepo, idealno vrijeme nije ometalo radnike koji su ubacili u višu brzinu i sa sanacijom će biti gotovi točno 10 dana ranije, tako da će već od petka tramvaji nazad na svoje trase, objavio je ZET.

– Dio radova na željezničkom nadvožnjaku na Savskoj cesti, koji su uvjetovali isključenje napona na dijelu tramvajske mreže i preusmjeravanje tramvajskih linija, završavaju prije predviđenog roka te će od petka, 17. kolovoza, tramvajske linije 4, 9, 12, 13, 14 i 17 ponovno prometovati uobičajenim trasama – stoji u obavijesti.

Loša je vijest doduše, da je od danas do 25. kolovoza Novi Zagreb bez tramvaja jer zbog radova na pothodniku između Savice i Folnegovićevog naselja linije 6, 7 i 8 ne mogu onuda voziti, a zbog radova na Jadranskom mostu ne mogu do Novog Zagreba niti s te strane. Stoga, kao supstitucija autobusna linija 607 produžena je te vozi od Savskog mosta do Ulice grada Vukovara.