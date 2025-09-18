Naši Portali
VOZIO GDJE NIJE SMIO

Nevjerojatna scena u Zagrebu: Automobil upao u iskopane tračnice, prolaznici gledali u čudu

Foto: Čitatelj
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
18.09.2025.
u 17:43

Tračnice su raskopane zbog građevinskih radova, a mjesto je ograđeno i trakom koja upozorava da se tamo ne prilazi

Neobična scena odigrala se danas kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Vozač automobila, koji je nepropisno vozio po sredini tramvajskih tračnica, završio je u dubokoj rupi na mjestu gdje se izvode radovi. Sve se dogodilo pred brojnim prolaznicima koji su u čudu promatrali prizor.

Automobil upao u raskopane tračnice

Tračnice su raskopane zbog građevinskih radova, a mjesto je ograđeno i trakom koja upozorava da se ne prilazi. Vozač se ipak odlučio provozati tom dionicom, no kotači su mu upali u iskop s jedne strane, pa je automobil ostao nasukan
tramvajske tračnice Tračnice prometna nesreća

