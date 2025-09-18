Nevjerojatna scena u Zagrebu: Automobil upao u iskopane tračnice, prolaznici gledali u čudu

Neobična scena odigrala se danas kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Vozač automobila, koji je nepropisno vozio po sredini tramvajskih tračnica, završio je u dubokoj rupi na mjestu gdje se izvode radovi. Sve se dogodilo pred brojnim prolaznicima koji su u čudu promatrali prizor.Automobil upao u raskopane tračnice
Tračnice su raskopane zbog građevinskih radova, a mjesto je ograđeno i trakom koja upozorava da se ne prilazi. Vozač se ipak odlučio provozati tom dionicom, no kotači su mu upali u iskop s jedne strane, pa je automobil ostao nasukan.
RASKOŠ U DVORCU
FOTO Pogledajte veličanstveni kraljevski banket: Evo što se jelo i pilo na stolu dugom više od 42 metra
jeste li znali?
Što će se dogoditi vašem tijelu ako svaki dan jedete zobenu kašu? Ove posljedice vidljive su već nakon tjedan dana!
proslavila rođendan i 30 godina karijere
FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
Tip-top recept