Nevjerojatna scena u Zagrebu: Automobil upao u iskopane tračnice, prolaznici gledali u čudu

Neobična scena odigrala se danas kod zagrebačkog Glavnog kolodvora. Vozač automobila, koji je nepropisno vozio po sredini tramvajskih tračnica, završio je u dubokoj rupi na mjestu gdje se izvode radovi. Sve se dogodilo pred brojnim prolaznicima koji su u čudu promatrali prizor.

Tračnice su raskopane zbog građevinskih radova, a mjesto je ograđeno i trakom koja upozorava da se ne prilazi. Vozač se ipak odlučio provozati tom dionicom, no kotači su mu upali u iskop s jedne strane, pa je automobil ostao nasukan.