Uštedjeti na računima za plin možete uz nekoliko jednostavnih trikova

Hladniji su dani stigli, sezona grijanja je u tijeku, a s rastom cijene goriva, pa i prehrambenih namirnica, građani strahuju i od rasta cijena plina. Nekoliko tisuća kuna kroz jednu zimu može "nabiti" računa za plin jedno kućanstvo, a kako se na njima malim potezima poput ovog može uštedjeti, objasnio je Tihomir Mihalić, ovlašteni zagrebački plinoinstalater te donedavni pročelnik Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera pri Hrvatskoj obrntničkoj komori.

Postoji nekoliko načina ekonomičnog korištenja plina, a jedan od njih jest, naravno, reodovni servis. Redovno pregled bojlera uvijek treba napraviti, upozorava, ne samo iz financijskih već i signornosnih razloga jer može spriječiti tragediju koja se događa svake godine – trovanje monoksidom.

Premda je, složni su stručnjaci, najbolje vrijeme za servisiranje bojlera ljeto, odnosno najkasnije početak rujna, svi su plinoinstalateri i dalje "bukirani" pozivima građana. Oni koji u posljednji čas žele obaviti inspekciju bojlera morat će se zato, malo više potruditi jer su majstori, kaže plinoinstalater Tihomir Mihalić, sljedećih 20 do 30 dana "bukirani".

- Ljudi zanemariju servisere, a onda na bojlerima može doći do nepotpunog sagorijevanja. Dolazi do onečišćenja plamenika, počnu se miješati zrak i plin i može doći do trovanja monoksidom. A osim zdravstvene, tu je i financijski razlog zašto je dobro servisirati bojlere. Ako se ne održava, stvara se oblog, svojevrstan zaštitni sloj zbog koje se teže zagrijava. Tim više troši se više plina, pa su i računi skuplji – kaže Mihalić te također objašnjava trik s temperaturom vode kombiniranih bojlera koji može dovesti do bitne uštede.

- Ljudi često namjeste temperaturu bojlera na 50 stupnjeva, ali to na toj se temperaturi ne mogu tuširati, pa onda kombiniraju hladnu i toplu vodu. Ekonomičnije bi bilo odmah bojler postaviti na nižu temperaturu, kad nema potrebe na mješalici je hladiti. I dolazi do uštede – kaže plinoinstalater.

Treći način jest kupovinom programskih termostata koji samostalno reguliraju temperaturu grijanja u stanu ovisno o potrebama stanara. Može se, primjerice, postaviti tako da stan počne grijati pola sata prije dolaska ukućana, a kroz dan, kada nikog nema doma, održavati hladniju temperaturu.

- Programski termostati danas mogu se spojiti i s vrlo starim bojlerima, a nisu skupi. Neki kreću i od 500 do 600 kuna. Zaista su isplativi.

Za kraj, dodaje da nije pametno isključivati i uključivati bojler u pokušaju uštede energije. Najbolje je, savjetuje, držati stabilnu temperaturu od, recimo, 15 stupnjeva preko noći, jer će bojler stalno nadogrijavati temperaturu, što je štedljivije od gašenja i ponovno paljenja bojlera.

- Temperatura, naravno, ovisi o potrebama i željama vlasnika – kaže.