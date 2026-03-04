Naši Portali
REAKCIJA GRAĐANA

Pobuna u Remetincu zbog sječe stabala: Mjesni odbor objasnio zašto se uklanjaju

Zagreb: Redovito obrezivanje grana u centru grada
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Ana Vrbanek
04.03.2026.
u 13:57

Svi radovi moraju biti završeni do 15. svibnja ove godine.

U posljednje vrijeme u zagrebačkom kvartu Remetinec pojačano se sječu stabala na zelenim površinama, žale se stanovnici, koje stvaraju hlad njihovim stanovima u zgradama, a sadnjom novog drveta treba otprilike 20 godina da dosegne svoju visinu. Vijeće Mjesnog odbora Remetinec stoga je na svom Facebook profilu objasnilo što se događa, tko je donio odluku o sječi i zašto.

Kako su napisali, Zagrebački holding, odnosno Podružnica Zrinjevac koja je nadležna za održavanje gradskog zelenila, uočila je problem i provela pregled stabala u naselju te je o nalazima izvijestila nadležni Gradski ured. Sječu je službenim rješenjem naložio Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba u veljači 2026. godine.

Razlozi za sječu su različiti za pojedina stabla, istaknuli su iz VMO Remetinec, a neki od njih odnose se na stabla koja su prerasla zgrade i čije grane dodiruju prozore, stvarajući opasnost od materijalne štete i ugrožavajući stanare, zatim stabla lošeg fiziološkog stanja, uključujući truležne šupljine i puknuća zahvaćena truleži te prisutnim gljivama, suhim granama i značajnim nagibom. Kao razlog navode i stabla posađena na neprimjerenim lokacijama od strane neovlaštenih osoba koja zbog ograničenog prostora nemaju mogućnost daljnjeg zdravog rasta te stabla koja rastu uz prometnice i pješačke površine i time predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude i imovinu.

Za svaku sječu propisana je zamjenska sadnja novih stabala, dodali su iz VMO Remetinec, pa se tako sade jaseni, lipe, grabovi, javori i druga stabla na mjestima gdje imaju prostora i uvjete za dugi zdravi život. U nekim slučajevima sadi se više stabala nego što ih je posječeno. Istaknuli su kako svi radovi moraju biti završeni do 15. svibnja ove godine.
Ključne riječi
Remetinec Zagreb

