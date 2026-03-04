Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPUŠTENA IGRA SA ŠARMOM

Udruga Sijede vrijede poziva na hodomet! 'To je nogomet, ali za stare šmekere', pogledajte pravila

Foto: Udruga Sijede vrijede
1/3
VL
Autor
Ana Vrbanek
04.03.2026.
u 15:38

Hodomet u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, pokrenula je udruga Sijede vrijede.

Nogomet za starije osobe koje više ne mogu "bježati" kao nekad, ali još uvijek osjećaju strast za najdražom im loptom. Riječ je o hodometu, relativno novom sportu u Hrvatskoj koji je u strašnoj ekspanziji. U Zagrebu trenutačno djeluje pet takvih momčadi, a prije nekoliko godina se u naselju Šestine održao i prvi međunarodni turnir hodometa u Hrvatskoj, govori nam gospodin Veselko Ćorić, igrač hodometa i inicijator i organizator hodometa u Markuševcu.

Inače, hodomet u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, pokrenula je udruga Sijede vrijede, objašnjava nam Ćorić. Radi se o udruzi koja se bavi aktivnostima za osobe starije životne dobi, prvenstveno za umirovljenike, kako bi ostali aktivni i uključeni u društvene aktivnosti bez obzira na dob. – Ime hodomet je zaštićeno, a glavni promotor sporta je udruga Sijede vrijede i njen osnivač i direktor gospodin Ivo Bulaš te partneri Hrvatski Nogometni savez i prvi ambasador hodometa u Hrvatskoj gospodin Zorislav Srebrić – objašnjava nam Ćorić. Inspiracija za aktivnost hodometa u Hrvatskoj, govori nam Ćorić, proizašla je iz emisije Gorana Milića "Whats up London" u kojoj je prikazano kako se engleski stariji građani zabavljaju i bave sportom. – Goran Milić povezao nas je s Englezima, a priča se od tada polako razvijala i širila. Hodomet u Hrvatskoj tako traje već otprilike tri godine – kaže i dodaje kako su ovu igru i osmislili Englezi, a zovu je walking football.

U hodometu je, za razliku od nogometa, sve je fokusirano na zabavu i smijeh, bez nekakvih rizika od ozljeda. Drugim riječima, to je nogomet koji se igra opušteno, ali s puno fore i šarma, ističe Ćorić dodajući kako u ovome sportu vrijede drugačija pravila. – Utakmice se igraju po dva puta od 30 minuta, trčanje je zabranjeno, sve se odvija u hodu, fizički kontakt je potpuno isključen pa čak ni blagi faul nije dopušten. Nema visokih lopti, igre glavom, laktanja, udaranja niti kartona. Mi to, u šali, volimo zvati „nogometom za stare šmekere“ – govori nam Ćorić.  Glavna ideja je ideja, dakle, hodometa je promocija aktivnog starenja. – Rezultati i pobjede nisu u prvom planu, iako je prisutna natjecateljska nota, glavna ideja je potaknuti ljude na kretanje i druženje – kaže nam.

Na ideju okupljanja zainteresiranih Markuševčana za hodomet došao je Ćorić s hodometašima Dragutinom Hadžićem i Nenadom Tomašićem, također iz Markuševca. Oni žele pokrenuti ovu zanimljivu igru u svom kvartu i gradskoj četvrti Podsljeme. – Budući da stanujem u Markuševcu i ovdje sam prilično vezan za lokalnu zajednicu, ali i za nogometni klub, poznajem mnogo ljudi koji su se u jednom trenu bavili nogometom, bilo profesionalno, amaterski ili rekreativno. Upravo me to inspiriralo za pokretanje hodometa u mom kvartu – kaže Ćorić dodajući kako želi pozvati sve one koji bi htjeli probati ili vidjeti kako funkcionira ovaj sport da dođu na prezentaciju istoga ovu nedjelju, 8. ožujka, na igralištu Prigorja u 17 sati. 
Ključne riječi
Udruga Sijede vrijede hodomet Markuševec Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!