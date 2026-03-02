'Ukleta' zgrada u zagrebačkoj Utrini koja stoji prazna 10 godina ima novog vlasnika, stigli i strojevi! Doznajemo o čemu se radi

Ograda je uvučena, uz stazu su osvanule oznake, a u daljini se vidi i radni stroj. Kreće li se konačno u obnovu ili se zelenu zgradu misli rušiti, pitaju se već nekoliko dana stanovnici Utrine prolazeći uz objekt koji se, poludovršen, već više od desetljeća nalazi na uglu Ulice Nade Klaić i Sarajevske ceste.

Još početkom 2010-ih godina počelo se raditi na velikoj zgradi sa 176 novih stanova i 28 novih poslovnih prostora, no oni su brzo stali, a tvrtka koja je izvodila radove za investitora i vlasnika otišla je u stečaj. Objekt je putem javne dražbe prije godinu i pol dobio novog vlasnika, tvrtku Utrina Development d.o.o., a postavljene oznake i radni stroj probudili su u stanarima kvarta nadu da se nešto konačno pomiče po tom pitanju. Te je nade dodatno potpirila vijest da su objekt, navodno, nedavno posjetili statičari instituta IGH koji su uzeli uzorke betona na analizu kako bi se utvrdilo stanje zgrade nakon godina zapuštenosti te dva velika potresa 2020. godine.

– Iskreno, ne znamo ništa više od onoga što se može vidjeti uz zgradu. Pitamo se svi ide li se u rušenje ili obnovu, a evo, prema viđenom izgleda da se ide u obnovu – kaže predsjednik vijeća Mjesnog odbora Utrina Domagoj Ružak. Kako bismo saznali više informacija obratili smo se i vlasniku tvrtka Utrina Development Dinku Miloloža, koji je inzistirao na pismenom upitu. Kad dobijemo odgovor, objavit ćemo ga. Nekretnina je, inače, površine gotovo 5000 kvadrata, a novom investitoru prodana je za 26,5 milijuna eura, odnosno oko 5500 eura po kvadratu.