Provalnik u Zagrebu obilazio stanove i označavao vrata, a onda ga je dočekalo neugodno iznenađenje

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za provale u stanove na području Novog Zagreba. Prema sumnjama istražitelja, posljednjih mjeseci obilazio je stambene zgrade i pokušavao doznati kada su stanovi prazni. U jednom slučaju početkom siječnja do stana je došao preko balkona. Nakon što je silom i alatom provalio ulazna vrata, ušao je u stan i iz jedne prostorije uzeo nakit, a zatim pobjegao.

Krajem veljače ponovno je viđen u istom dijelu grada. Tada je, prema policiji, obilazio ulaze i na vratima diskretno ostavljao oznake kako bi kasnije mogao provjeriti je li netko ulazio u stan. Takva metoda često služi za provjeru boravi li netko u stanu ili je dulje vrijeme prazan. Dan poslije vratio se do dva označena stana, ali je primijetio da su stanari unutra pa je odustao. Dok se udaljavao, primijetio ga je policajac izvan službe koji ga je zadržao do dolaska kolega.

Kod osumnjičenog je kasnije pronađen provalnički alat za koji policija vjeruje da ga je koristio u provalama. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a protiv 53-godišnjaka je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.