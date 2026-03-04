FOTO Dvije palete i malo kartona: Ovako MORH čuva parking u Zagrebu

Naime, parkirališna mjesta koja koristi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske označena su ne samo uobičajenim prometnim oznakama, nego i – drvenim paletama. Palete su postavljene na parkirališna mjesta uz cestu, očito kako bi dodatno naglasile da je riječ o rezerviranim parkirnim mjestima.
Takvo improvizirano rješenje, koje više podsjeća na skladišni prostor nego na gradsko parkiralište, izazvalo je čuđenje među prolaznicima i vozačima. U Zagrebu je, podsjetimo, već godinama prisutan kroničan nedostatak parkirnih mjesta, osobito u širem centru grada. Zbog toga su rezervirana mjesta često predmet rasprava među vozačima, a nerijetko se mogu vidjeti i razne improvizirane metode njihova “čuvanja”.