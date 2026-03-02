Bili smo na najpopularnijem zagrebačkom placu: Od mesomata, preko eko uzgoja do 'čuvarice' Čičke, ondje imaju sve

Ribarnicu, mesnicu, najbolji kebab na zapadu grada, krojača, bravara, trgovine s odjećom i obućom, voće i povrće iz ekološkog uzgoja, mljekomat, mesomat pa i vlastitu "čuvaricu" – crno-bijelu mačku Čičku. Nema čega nema, ukratko, na jarunskom placu pa iznenađuje nije da uvijek vrvi kupcima, ali i prodavačima. Upravo ta redovna klijentela i dugogodišnja popularnost kvartovske tržnice, kažu nam zakupci, jedan je od razloga zašto je baš ona za njih najbolja u Zagrebu.

Stalni kupci

Prema nedavno objavljenom izvještaju Zagrebačkog holdinga, podsjetimo, ondje je redovno popunjeno čak 92 posto prodajnih i uslužnih prostora, čime je tržnica koju smo mi posjetili na prvom mjestu u metropoli. Skoro sve su štandove i klupe zauzele kumice, a brojke su jedino nešto slabije što se tiče korištenja rashladnih vitrina za sir i vrhnje, gdje je popunjenost oko 83 posto.

– Ovdje sam 27 godina, većina nas dobro poznaje i vjeruje da su naši proizvodi vrijedni cijene. Na većim tržnicama poput Trešnjevke i Dolca, zakupce nije briga ako im ode kupac jer znaju da će doći drugi. Ovo je kvartovski plac gdje uglavnom kupuju isti susjedi, bitno nam je njihovo povjerenje i vjernost. Kupce ovdje više zanima dobra kvaliteta od cijene. Tržnica ima i velik parking te stvarno bogatu i raznovrsnu ponudu, biznis je dobar za sve – objasnio nam je zakupac Čedo Husić zašto se ovdje vraća iz godine u godinu. U tom trenutku uz noge mu se prošetala Čička koju, dodaje, svakodnevno hrani.

02.03.2026., Zagreb - Trznica Jarun najpopularnija je medju zakupcima, a vole ju i kupci. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

– Živi blizu, kod jedne gospođe koja ju jutrom pusti u dnevni đir i kod nas je baš svakog dana. Preuzeo sam brigu o njoj, svi ju znaju i vole. Ona je naša čuvarica i ljubimica, možemo reći i zaštitno lice, svima rado prilazi da se pomazi, na Facebooku je jednom prilikom dobila 500 lajkova – ponosno je istaknuo Husić. Mnogobrojna i vjerna klijentela definitivno je jedan od razloga zašto zakupci vole jarunsku tržnicu, slaže se kumica Biljana Brezak, ali nije jedini.

– Živim u Bistri, brzo dođem jer mi nije daleko. Mjesta imam dovoljno za plasiranje proizvoda, placovina i najam stola nije se mijenjao više od deset godina. Ovdje je tradicija odlaska na plac jaka, svi se međusobno znaju. Imamo sve što nam treba, jedino bi meni, kao poljoprivredniku, dobro došla i sjemenara te poljoapoteka – objašnjava. U sklopu tržnice, naravno, nalazi se nekoliko kafića i pekarnica, kao i burekdžinica, a za kebab u Lezzetu za vrijeme gableca čeka se u dugačkim redovima.

– Imamo nekoliko štandova s odjećom i obućom, imali smo prije i nekoliko šnajderica, sad je ostao jedan krojač. Super je i što ovdje nema prodaje na crno, ljudi nisu "napadnuti" ponudama sumnjivih preprodavača – napominje Husić. Četvrtkom poslijepodne održava se ovdje i eko plac, gdje najbolje od svoje ponude predstavljaju lokalni OPG-ovci s ekološkim certifikatom. Prvi se održao 6. lipnja 2024. godine, a unatoč cijenama koje su i do 30 posto više od uobičajenih, kupci ga rado posjećuju.

– Našla sam si gospođu iz Dubrave koja ima stvarno super sezonsko voće i povrće, radi i domaće namaze, ne propuštam ju posjetiti. A što se tiče dnevne ponude, tu imamo sve što nam treba, kako ono kažu, od igle do lokomotive, gotovo da nemam potrebe za odlaskom u običnu trgovinu. Nadam se samo da će uskoro malo i srediti njegovu unutrašnjost, vidi se da je plac načeo zub vremena – priznaje nam susjeda Marija Skorin, koja plac posjećuje već 10 godina.

Ispunite anketu

A kako je pokazalo izvješće Holdinga, upravo su kvartovski placevi među popularnijima u metropoli. Tržnica u Savskom gaju bilježi popunjenost od 91,97 posto, a ona u Gajnicama 82,3 posto. Među većim gradskim tržnicama najfrekventnija je ona u Utrini, koja bilježi 89,6 posto popunjenosti, a ona u Dupcu 82,9 posto. U Gradu su svjesni da gradske tržnice valja nastaviti razvijati pa je u tijeku priprema dokumenta koji će postaviti smjernice za njihov dugoročni razvoj, modernizaciju i održivo upravljanje. Ključni dio izrade strategije jest i anketa koju kupci mogu ispuniti putem interneta, a u njoj mogu odgovoriti na pitanja koja se tiču čistoće, pristupačnosti, ponude proizvoda te ljubaznosti prodavača na tržnicama. Tako možete, na primjer, ocijeniti jesu li čistoća, pristupačnost za pješake, ponuda proizvoda, cijene, i usluge javnog WC-a na dobroj, lošoj ili zadovoljavajućoj razina, a anketare također zanima osjećate li se nesigurno zbog potencijalnih džepara. Među pitanjima je i gdje Zagrepčani još kupuju svoje prehrambene proizvode te što im je najvažnije pri odabiru.