Ovo je novost kod Petlje na Držićevoj: 'Na potrebu smo više puta upozoravali'

Inicijativa vijećnika Mjesnog odbora "Janko Matko" za postavljanje dodatne prometne signalizacije i prometnih stupića kod Petlje na Aveniji Marina Držića djelomično je uspjela, pohvaio se u kvartovskoj Facebook grupi vijećnik Marko Radelić. "Na ovu potrebu smo više puta upozoravali i pisali prijedloge, ističući važnost veće sigurnosti za pješake i bicikliste na tom frekventnom području. Dio traženog je napokon i postavljeno", napisao je te priložio i fotografiju.

"Na ovom pješačkom prijelazu pješaci i biciklisti često su se susretali s nepoštivanjem prednosti od strane vozača (prolaz bez zaustavljanja ili naglog zaustavljanja zbog širokog kuta ulaska i kasnog uočavanja pješaka). Prometni stupići će pomoći doprinijeti sigurnosti pješaka i biciklista" dodao je.

"Super. Tu te često prvi vozač propusti, a onaj iza njega skrene ulijevo i ugrozi pješaka na pješačkom. Više puta to sam i sama doživjela", "Pohvale za inicijativu! Ovakve stvari stvarno podižu kvalitetu života u kvartu. Bilo bi sjajno kad bi se ista energija usmjerila i na rješavanje prometnog čepa kod džamije. Petkom je tamo nemoguće proći i kao pješak i kao vozač zbog nepropisnog parkiranja po pločnicima i travi. Sigurnost je tamo na nuli i stvarno bi se trebalo naći neko pametnije rješenje za taj termin", "Odlično, no baš sam komentirala prekjučer, da će te stupiće šleper pokupit prvom prilikom", neki su od komentara mještana.