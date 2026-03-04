Naši Portali
INICIJATIVA MJESNOG ODBORA

Ovo je novost kod Petlje na Držićevoj: 'Na potrebu smo više puta upozoravali'

VL
Autor
Večernji.hr
04.03.2026.
u 14:30

"Super. Tu te često prvi vozač propusti, a onaj iza njega skrene ulijevo i ugrozi pješaka na pješačkom. Više puta to sam i sama doživjela", napisala je Zagrepčanka.

Inicijativa vijećnika Mjesnog odbora "Janko Matko" za postavljanje dodatne prometne signalizacije i prometnih stupića kod Petlje na Aveniji Marina Držića djelomično je uspjela, pohvaio se u kvartovskoj Facebook grupi vijećnik Marko Radelić. "Na ovu potrebu smo više puta upozoravali i pisali prijedloge, ističući važnost veće sigurnosti za pješake i bicikliste na tom frekventnom području. Dio traženog je napokon i postavljeno", napisao je te priložio i fotografiju. 

"Na ovom pješačkom prijelazu pješaci i biciklisti često su se susretali s nepoštivanjem prednosti od strane vozača (prolaz bez zaustavljanja ili naglog zaustavljanja zbog širokog kuta ulaska i kasnog uočavanja pješaka). Prometni stupići će pomoći doprinijeti sigurnosti pješaka i biciklista" dodao je.

"Super. Tu te često prvi vozač propusti, a onaj iza njega skrene ulijevo i ugrozi pješaka na pješačkom. Više puta to sam i sama doživjela", "Pohvale za inicijativu! Ovakve stvari stvarno podižu kvalitetu života u kvartu. Bilo bi sjajno kad bi se ista energija usmjerila i na rješavanje prometnog čepa kod džamije. Petkom je tamo nemoguće proći i kao pješak i kao vozač zbog nepropisnog parkiranja po pločnicima i travi. Sigurnost je tamo na nuli i stvarno bi se trebalo naći neko pametnije rješenje za taj termin", "Odlično, no baš sam komentirala prekjučer, da će te stupiće šleper pokupit prvom prilikom", neki su od komentara mještana.
Ključne riječi
petlja Držićeva stupići promet Zagreb MO Janko Matko

