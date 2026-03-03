Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'

Jedna je od najvećih životnih odluka, a dolazi bez jasnih uputa. Upravo zato, savjet za kupnju nekretnina nerijetko se traže i na društvenim mrežama, a svakako bi se mogle primijeniti i na budući dom koji mnogi traže u Zagrebu. Jedna od korisnica Reddita tako je članove te zajednice upitala "Kako prepoznati kvalitetnu nekretninu / gradnju? Na što paziti prilikom kupnje? Na čemu ste se 'zeznuli'?".

Prva lekcija koju su sudionici rasprave više puta naglasili jest da se nekretnina ne kupuje očima nego razumom. Estetski dojam često zavara, svježe obojeni zidovi, novi podovi ili moderno uređena kuhinja mogu prikriti ozbiljnije građevinske nedostatke. Iskusniji komentatori savjetuju da se posebna pažnja obrati na vlagu, spojeve zidova, stanje stropova i kvalitetu izvedbe balkona i terasa. Jedan od praktičnih savjeta koji se spominjao bio je jednostavan test vodom na terasi kako bi se provjerilo zadržava li se voda ili pravilno otječe. "Ako imaš popločan nekakav balkončić ili terasu, provjeri je li pad izveden pravilno. Doslovno uzmi kantu vode i prolij i vidi ostaje li ti voda. Može izgledat banalno, ali događa se. Često se fejla kod hidroizolacije, bilo od temelja ili s krova pa ne bi bilo loše da obratiš pažnju ima li kakvih fleka od vode da nastaju u kutovima objekta (ili još gora solucija da su baš ono full uočljivi sredinom zida)", piše u jednom od komentara.

Drugi dodaje kako je dobro pogledati pad i na prozorskim klupicama. "Često zna biti slab ili još gore i kontra pad, pa ima vode oko prozora. Pokucati po keramici, da li odzvanja ili ne. Jer ako odzvanjat onda je lijepljena točkasto i sve je šuplje ispod. Provjeriti u wc-u kako je fugirano, silikonirano na keramici, da voda ne ode ispod. Ako je moguće, s letvom pogledati ravninu zida. S lampom proći po zidovima, da se vidi kako je gletano/farbano", nabrojao je.

Jedan od korisnika Reddita dao je poduži savjet. "Osim samih grešaka u gradnji i izvođenju kao što su vlaga u zidovima, loše izvedene odvodnje sa balkona itd, važno je obratiti pažnju na još jednu bitnu stvar - osnovna geometrija zgrade: Koliko su visoki stropovi? Sve ispod 250 cm ti je rubno nisko, pogotovo ako ubacuješ neke dodatne slojeve unutra. Ispod 240 cm na manjim prostorijama još nekako, ali veći boravci i prostorije su neugodne za boraviti jer imaš osjećaj da će ti strop pasti na glavu.

Kakva je geometrija i veličina prostorija? Spavaće sobe ispod 7-8 m2 za jednu osobu i 10-11 m2 za bračni krevet su jednostavno premale. Organizirati blagovaonicu u 6-7 kvadrata je moguće ako ti unutra trebaju stati do 4 osobe, sve iznad toga ne stane komotno. Danas je uobičajena praksa da se spajaju kuhinja, blagovaonica i boravak u jednu cjelinu pa se u tom svemu ukrade pokoji kvadrat od svake prostorije. Za obitelj od 4 osobe (bračni par s dvoje djece) treba ti cca 25-30 m2 tog zajedničkog boravišnog prostora, a ako je potreba za gostima onda ubaci još koji kvadrat više.

Funkcionalne veze između prostorija su isto tako jako bitne. Da je spavaći trakt izdvojen od dnevnog i logično povezan s kupaonicom itd. Vanjske prostorije? Ima li ih i kakve su; može li se organizirati normalan boravak vani za više osoba. Nekad odlična, velika terasa može kompenzirati inače loš stan", napisao je.

Spominjali su se još i garaža i parking, lokacija stana, susjedi, blizina sadržaja, trgovina i javnog prijevoza. Neki su pisali kako je najjednostavnije plati nekog da pregleda nekretninu prije kupovine.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje