ZET hitno traži 100 vozača autobusa! Znamo zašto, a i koliko su ih zaposlili u posljednje četiri godine

Niti ima dovoljno ispravnih vozila, niti ima koga da njima upravlja. Već godinama su to dva to goruća problema zagrebačkog javnog prijevoza, a njihova posljedica učestala su preskakanja u voznom redu, kvarovi autobusa i tramvaja te sve glasniji prigovori putnika. U ZET-u su počeli raditi na "osvježavanju" voznog parka pa ulicama sada voze 22 nova niskopodna Končareva tramvaja, a do listopada ove godine, prema najavama, u ZET-ove garaže trebala bi stići 62 nova električna autobusa.

A što je s vozačima? Kako smo već pisali, "suša" kvalificiranog radnog kadra postoji u većini gradskih prijevoznika diljem Lijepe Naše, a u ZET-u su otišli toliko daleko da su posao na pola radnog vremena ponudili, među ostalim, i umirovljenicima. Krajem 2024. raspisan je natječaj za čak 100 novih vozača tramvaja, a trud je, kažu sad u ZET-u, urodio plodom pa su s nama podijelili informacije o broju zaposlenih od 2022. godine do danas. – Na temelju javnih poziva te mjera poput financiranja troškove osposobljavanja i stjecanja kvalifikacija zaposleno je ukupno 392 nova vozača autobusa, dok je u tramvajskom prometu zaposleno 193 nova vozača tramvaja.

Samo od početka 2025. godine do danas, zaposleno je 170 novih vozača autobusa, od čega 101 putem javnog poziva kojim je ZET refundirao troškove prekvalifikacije ili osposobljavanja za D kategoriju te 69 vozača putem trajno otvorenog javnog poziva – kazali su u ZET-u. Nitko od zaposlenih vozača, dodaju, nije umirovljenik.

Autobusni vozački kadar javnog prijevoznika sad je, dakle, bolje popunjen, no u ZET-u ističu da i dalje zapošljavaju novu radnu snagu. Tako su podsjetili da je u tijeku javni natječaj kojim se traži novih 100 vozača autobusa. I ovog puta ZET će financirati troškove osposobljvanja i ostalu kvalifikaciju, a uvjeti su da kandidati imaju najmanje 24 godine života, srednju stručnu spremu, posjeduju B ili C kategoriju i da su zdravstveno sposobni. – S obzirom na to da je ZET prepoznat kao poželjan poslodavac jer nudi stimulativna i redovna primanja, beneficirani radni staž te brojne socijalne i materijalne benefite osigurane kroz Kolektivni ugovor, očekujemo velik odaziv kandidata, kao što je to bilo i u prethodnom javnom pozivu – napomenuli su.

Osim ugovora na neodređeno nakon probnog roka od šest mjeseci, stoji u javnom pozivu, vozačima su zajamčeni božićnica, dar za Uskrs, regres, dar za dijete i jubilarne nagrade, a po posebnoj, povišenoj tarifi plaćeni su za prekovremeni rad te vožnju nedjeljom i u noćnoj smjeni. Natječaj je objavljen 26. veljače, a rok za dostavljanje prijava je 15 dana. Osposobljavanje za vožnju autobusa, inače, stoji između 800 i 1000 eura, a tom trošku treba pridodati i liječničke preglede, dodatne satove vožnje, nastavne materijale. Iznos je još veći kad se uključi i trošak za stjecanje oznake KOD 95, koja potvrđuje stručnu osposobljenost profesionalnih vozača za prijevoz tereta, odnosno putnika.

Broj zaposlenih vozača u posljednje četiri godine možda zvuči impresivno, ali u obzir treba uzeti činjenicu da su radnici ZET-a u prosjeku stariji i da je značajan broj njih na korak do mirovine. Kako donosi posljednje poslovno izvješće gradskog prijevoznika, ono 2024. godinu, od 3726 zaposlenika njih 1356 staro je između 55 i 64 godine, a 1094 starije je od 45 godina. Drugim riječima, čak dvije trećine zetovaca starije je od 45, a više od trećine starije je od 55 godina. Prosječna starost, pak, iznosi 48,3 godine. Treba dodati i da je, prema istom izvješću, te godine gradski prijevoznik napustilo 94 vozača autobusa, od kojih je 44 otišlo u mirovinu, a 42 je dalo otkaz. Iz tvrtke je otišlo i 30 "tramvajaca", od kojih je 23 steklo uvjete za mirovinu.