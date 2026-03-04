U nešto više od mjesec dana 22 pljačke u Zagrebu, u gotovo 60 posto slučajeva meta stariji od 65. Evo gdje ih kriminalci vrebaju

Od početka veljače do danas na području Zagreba evidentirane su 22 krađe, pokazuju podaci s informacijske stranice Policijske uprave zagrebačke. Pregled prijava otkriva i zabrinjavajući obrazac – velik dio meta su starije osobe, najčešće žene napadnute na ulici, u stubištima zgrada ili u javnom prijevozu. U gotovo 60 posto slučajeva oštećeni su bili građani starije životne dobi.

U najmanje 13 slučajeva žrtve su bile osobe starije od 65 godina, a u većini prijavljenih događaja počinitelji su koristili trenutak nepažnje ili element iznenađenja. Jedan od takvih slučajeva dogodio se početkom veljače na Trešnjevki. Dvije nepoznate žene predstavile su se 74-godišnjakinji kao zdravstvene radnice. Nakon što ih je pustila u stan, dok su joj navodno pružale medicinsku uslugu, treća osoba ušla je u stan i ukrala nakit.

Sličan scenarij zabilježen je i u Novom Zagrebu, gdje su dvije žene došle do stana 84-godišnjakinje i ponudile joj medicinsku uslugu, nakon čega su iskoristile njezinu nepažnju i iz stana otuđile novac. Prevaranti su starije građane ciljali i predstavljajući se kao trgovci. U Dubravi se nepoznati počinitelj 76-godišnjoj vlasnici stana predstavio kao trgovac nakita i posuđa te joj tom prilikom ukrao nakit vrijedan više tisuća eura. Drugi tip krađa događa se na ulici, često u svega nekoliko sekundi. Tako su u Novom Zagrebu u nekoliko navrata počinitelji prilazili žrtvama s leđa i trgali lančiće s vrata. Žrtve su bile žene stare 67, 71, 74, 79 i 86 godina.

Sličan incident dogodio se i na Maksimiru, gdje je 73-godišnjakinji ispred ugostiteljskog objekta iz ruke istrgnut novac, dok je u centru grada u tramvaju na Trgu bana Jelačića 69-godišnjakinji iz ruksaka ukraden novčanik. Javni prijevoz također je često mjesto krađa. U jednom slučaju u tramvaju je 88-godišnjakinji iz torbice ukraden novčanik s dokumentima i bankovnim karticama, a počiniteljica je kasnije pokušala podići novac na bankomatu. Policija je nedavno razriješila i dio takvih krađa. Dvoje državljana Bosne i Hercegovine, 23-godišnjakinja i 23-godišnjak, sumnjiče se da su u tramvaju na području centra Zagreba koristeći gužvu krali novčanike iz torbica putnica. Prema sumnjama policije, djelovali su u paru – dok je ona uzimala novčanik, on ju je tijelom zaklanjao od pogleda drugih putnika.

Takav način djelovanja nije neobičan. Kako pojašnjava policija, drske krađe tipičan su velegradski delikt koji se najčešće događa na javnim mjestima – ulicama, parkovima, stubištima zgrada, pothodnicima, na stajalištima javnog prijevoza ili u samim vozilima. Počinitelji pritom često čekaju pogodnu priliku i glume slučajne prolaznike. Kada uoče potencijalnu žrtvu, naglo joj se približe, istrgnu lančić, torbicu ili novčanik i pobjegnu prije nego što se osoba snađe – Bitni čimbenik počinjenja jest iznenađenje, a počinitelji uglavnom izbjegavaju izravni sukob sa žrtvom – navode iz Policijske uprave zagrebačke.

Zbog brzine i šoka u kojem se žrtve nađu, često se kasnije ne mogu sjetiti detalja o počinitelju ili smjera u kojem je pobjegao. Policija građanima zato savjetuje nekoliko osnovnih mjera opreza. Preporučuje se izbjegavanje osamljenih mjesta i vremena kada je frekvencija prolaznika mala, a šetnja u društvu može smanjiti rizik od napada. Građanima se također savjetuje da razmišljaju preventivno i procjenjuju mogu li postati meta napadača. Ako ipak dođe do drske krađe, važno je pokušati zapamtiti što više detalja o počinitelju i samom događaju.