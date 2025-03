Lovrić: Pozivam DORH da istraži Jakuševec i sve kojima je stalo do Zagreba da mi se priključe

Najava da Možemo na lokalne izbore izlazi sa SDP-om, kako je na današnjoj konferenciji za novinare istaknuo je Ivica Lovrić, kandidat za gradonačelnika stranke Plavi grad, krunski je dokaz da su izborne ankete točne te da će Tomislav Tomašević zasigurno izgubiti izbore u Zagrebu. Novoosnovana koalicija, kazao je, očajnički je pokušaj spašavanja pozicije u gradu, no to im neće poći za rukom.

– Sramotno je da SDP koji je nešto predstavljao u ovom gradu, zbog spasa fotelja Joška Klisovića, Branka Kolarića te njima sličnih šefova u Holdingu i podružnicama, pristaje na ovakav gubitnički pakt te je spreman žrtvovati svoju stranku i odvesti ju ka sigurnom uništenju. Vjerujem da će SDP-ovi birači to prepoznati i da foteljaši neće biti nagrađeni glasovima – poručio je Lovrić. Naglasio je i da je platformi Možemo! bitka za Zagreb, borba za vlastiti opstanak jer zeleni gube izbore svugdje u svijetu, a soroševske financijske pipe polako se zatvaraju.

– Zeleni su uspjeli upropastiti Njemačku, a sada po istom ključu upropaštavaju i Zagreb. Pod svaku cijenu spremni su braniti zagrebačku kasu jer im ostaje jedini izvor prihoda –kazao je. U protekle četiri godine, dodao je, SDP i Možemo "zajednički i udruženo sudjeluju u uništavanju Zagreba" te kao primjer naveo Jakuševec, odlagalište kojim upravlja Čistoća, podružnica Zagrebačkog holdinga kojom rukovodi osječki SDP-ovac Davor Vić, a koje su ujesen 2023. pogodila dva odrona koja još uvijek nisu sanirana.

– Odlagalište su obećali zatvoriti, no umjesto toga, uspjeli su ga razoriti, teško ozlijediti jednog radnika i lakše još osmero te nanijeti nevjerojatnu materijalnu štetu. Tomašević u predizborno vrijeme pokušava zataškati cijeli slučaj koristeći vještački nalaz koji je donijela sumnjiva ekipa bez ikakvog iskustva u gospodarenju otpadom – istaknuo je Lovrić. Podsjetio je i kako, u detaljima nalaza istrage vještaka koje je mimo svih pravila angažirao Općinski sud u Zagrebu kao razlog odrona naveden je loš dizajn odlagališta te veći broj padalina tih jesenskih mjeseci 2023.

– Čelni čovjek koji potpisuje taj dokument po struci je građevinar, statičar i otpadom se nikada nije bavio. Napravili smo analizu padalina u rujnu, listopadu i studenom i ustanovili kako nije bilo značajnih odstupanja u količini kiše. Padalina je bilo neznatno iznad prosjeka, dok je puno više kiše bilo, primjerice u jesen 2019. te 2020. ali ne i odrona – pojasnio je te dodao kako su pravi uzrok velike su količine kontaminiranog biootpada koji se u golemim količinama dovozio na plohe pogođene odronom.

– Te se plohe nisu koristile prije već su ih počeli puniti Tomašević i Vić 2021. kada su preuzeli vlast. Ondje se dovoze tisuće tona mljevenog otpada i biootpada. Znamo da biootpad u sebi sadrži 80 posto vode. Prema procjeni stručnjaka, ondje je u dvije godine dovezeno oko 80.000 tona kontaminiranog biootpada, odnosno 60 milijuna litara vode. Točno je da je za odron kriva voda, ali ne padaline, nego voda koju je Tomašević protuzakonito dovezao na Jakuševec – objašnjava Lovrić. Naveo je i kako to potkrepljuju nalaz Državnog inspektorata iz siječnja 2024. te videosnimke kamiona s biootpadom na Jakuševcu.

– Drugi nalaz Inspektorata pokazuje i to kako se 2022. i 2023. Tomašević nije pridržavao građevinske dozvole izdane za Jakuševec te nije punio spomenute plohe sukladno projektu. Tomašević kao i uvijek bježi od odgovornosti, no nejasno je zbog čega šuti DORH. Nakon 15 mjeseci od tragedije nakon koje je jedan od radnika ostao trajni invalid s teškim psihičkim posljedicama, nikakve istrage još uvijek nema pa ovom prilikom pozivam DORH da se uključi. Ne može Tomašević naručivati izvješće nestručnih vještaka koje dokazuje da nije kriv. Tomašević je itekako kriv, kao i SDP-ovci u Čistoći. Znam da DORH ima puno posla, no krajnji je čas da se iz ladice izvadi i slučaj Jakuševec – nastavio je Lovrić. Naglasio je i kako se dok vrijeme prolazi, uništavaju i dokazi jer se biootpad brzo razgrađuje pa ga ondje više nema, no analize postoje.

Dodao je i kako bi DORH po uzoru na varaždinski slučaj, trebao istražiti i poslovanje tvrtke Komop s Gradom Zagrebom, koja je u fokus javnosti dospjela zbog mutnih poslova u Varaždinu. – Komop je puno veće poslove sklapao s Gradom Zagrebom. Zagrebačka Čistoća od Komopa je kupila još više kamiona nego varaždinska, a mimo pravila Komop je po Zagrebu postavljao i podzemne spremnike, dok je modus operandi potpuno isti – podsjetio je Lovrić. Iskoristio je i priliku te pozvao sve Zagrepčane svih političkih opcija da se priključe Plavom gradu.

– S obzirom na to da su se nesposobnjakovići u SDP-u i Možemo! ujedinili, pozivam sve one kojima je Zagreb u srcu i na prvom mjestu, da se pridruže Plavom gradu. Mi smo jedina opcija koja ujedinjuje, koja zna i koja može vratiti grad ondje gdje mu je mjesto, da ponovno postane jedna urbana, moderna, civilizirana europska metropola – istaknuo je.