Kad satenske vrpce postanu anđeli: U Bistri otvara izložbu umjetnik koji krilima prenosi poruke nade

U Knjižnici Općine Bistra u ponedjeljak u 19 sati otvara se izložba pod naslovom "Od satena do anđela, od anđela do poruke – krila što šapuću jezikom nebesa“ autora Perice Novosela, poznatog hrvatskog jasličara i predsjednika Udruge božićnih jaslica.

Novosel, široj javnosti poznat po brojnim izložbama pisanica i jaslica, ovaj put publici predstavlja ručno izrađene anđele od satenskih traka, konca, igle i staklenih perlica. Svaki od njih nosi simboliku nade, zaštite i svjetlosti, a sam autor ističe kako su to „krila koja čuvaju čovjeka u teškim danima“. Izložba, koja se može razgledati do 30. studenoga, nastala je uz potporu Zagrebačke županije. Uoči otvorenja posjetitelji će moći sudjelovati i u posebnoj radionici izrade anđela te iz prve ruke otkriti tehniku kojom se Novosel bavi od 2021. godine, a koju danas prenosi i na mlađe generacije.