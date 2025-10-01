Evo kako je kažnjena 30-godišnjakinja koja se prevrnula na Ljubljanskoj aveniji

U nedjelju, oko 4.40 sati, 30-godišnja vozačica pod utjecajem alkohola od najmanje 1,38 g/kg u krvi izazvala je prometnu nesreću na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu. Upravlja­jući osobnim automobilom Nissan Qashqai zagrebačkih registarskih oznaka, kretala se u smjeru jugozapada, a dolaskom do raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika izgubila je nadzor nad vozilom. Automobil je prvo udario u rubni kamen prometnog otoka, zatim sletio na meki teren i naletio na metalni nosač prometnog znaka. U nastavku nekontroliranog kretanja udario je u zaštitnu metalnu ogradu podvožnjaka, a potom prednjim dijelom i krovom u betonski potporni zid, gdje se zaustavio – okrenut na krov i naslonjen na zid podvožnjaka.

Vozačica je u nesreći lakše ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Policija je protiv nje podnijela optužni prijedlog i predložila kaznu od 2.120 eura te dvomjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije. Sud joj je na kraju izrekao novčanu kaznu od 1.190 eura i zabranu upravljanja vozilima iste kategorije u trajanju od dva mjeseca.