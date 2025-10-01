Veliki vodič za brucoše u Zagrebu: Koja je najbolja menza, gdje učiti, kako funkcionira Student servis?

Tisuće studenata danas će, s početkom nove akademske godine, prvi put zakoračiti u svijet studiranja. Nepoznat je to teren, pun stranih pojmova i situacija, a onima koji prvi put odlaze od kuće i sele se u drugi grad dodatan će izazov biti upoznavanje s novom okolinom. Akademska godina počinje s današnjim danom – 1. listopada, a prije toga valja saznati koje su najbolje menze, gdje je top-lokacija za učenje i što učiniti u slučaju da se razbolite.

Javni prijevoz vas spašava

Ako ste u Zagrebu, prvo što biste mogli napraviti, kad počne nastava na fakultetu, jest upoznati se s linijama ZET-a i njegovim trasama. Mjesečni studentski pokaz stoji 13,27 eura, što je zaista mali iznos s obzirom na to koliko ćete se koristiti javnim prijevozom svakog dana.

Za učenje – NSK

Najpoznatija knjižnica je Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK). Ima više od 1100 mjesta za učenje, a za noćni rad predviđeno je 150 mjesta u čitaonici. Godišnja članarina iznosi 13,50 eura, a u prostorijama knjižnice zajamčeni su mir i koncentracija. Svaki fakultet ima i vlastite knjižnice, a učionice se nalaze i u studentskim domovima.

FOTO Derutno izdanje u srcu grada: Predstavlja kulturnu baštinu, no velik dio je neobnovljen i raspada se

Kako pronaći smještaj

Oni koji nisu uspjeli dobiti mjesto u domu, morat će unajmiti stan ili sobu u privatnom aranžmanu. Zbog sve veće cijene stanarina u Hrvatskoj velik broj studenata dijelit će smještaj s cimerima ili cimericama, pa će mjesečna najamnina, uključujući i režije, u Zagrebu stajati otprilike od 300 do 400 eura po osobi. Osim online oglasnika, odličan izvor informacija i oglašavanja su grupe za studente na društvenim mrežama. Moguće je dobiti i državnu subvenciju za najam. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih trenutačno isplaćuje 60 eura mjesečno za oko 1200 zagrebačkih studenata.

Što ako se razbolite?

Studirate li u istom gradu u kojem živite, za vas se ništa ne mijenja – odlazite svom liječniku opće prakse. Situacija je kompliciranija ako ste se zbog faksa preselili u drugi grad. Možete zdravstveni karton prebaciti u mjesto studiranja i ondje pronaći novog liječnika, a u slučaju da to niste učinili, zdravstvenu njegu možete potražiti u hitnoj službi bolnica. No vrijedno je znati da za vrijeme studiranja studenti/ice mogu izabrati liječnika obiteljske medicine u tri doma zdravlja u Zagrebu: riječ je o Domu zdravlja Centar, Zapad i Istok, a u pravilu se bira prema mjestu stanovanja.

Gdje je najbolja hrana?

S obzirom ograničen budžet kojim studenti obično raspolažu, menze spašavaju situaciju. Svi studenti imaju iksicu koja im omogućuje kupnju obroka za nekoliko eura, a plaćanje se može obaviti i karticom. Popularne menze su u Studentskom centru u Savskoj te Studentskom domu "Stjepan Radić", mada se smatra da je hrana najbolja na kampusu Borongaj, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te na Agronomskom fakultetu.

Kamo u izlazak s društvom

Početak akademske godine obično se obilježava velikim fakultetskim partyjem – brucošijadom. Među najpoznatijim brucošijadama ističe se ona u organizaciji FER-a, na kojoj redovito nastupaju poznati bendovi. Što se tiče izlazaka tijekom godine, lokacije ovise o preferencijama pojedinaca. Kao najbolje klubovi alternativne glazbe u Zagrebu, obično se spominju Vintage i Močvara. Popularni su i Katran, Dva osam, Peti kupe, a ljubitelji karaoka vole Praćku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za posao tu je Student servis

Većina studenata radi tijekom fakultetskog obrazovanja, a najvažnija adresa koju pritom treba znati ona je Student servisa. U Savskoj 25 nalaze se šalteri na kojima ćete se učlaniti te podizati studentske ugovore, premda treba naglasiti da se danas velik broj usluga Student servisa može obaviti i online. Studentima i poslodavcima omogućeno je digitalno potpisivanje e-Ugovora Student servisa putem Certilije i e-Osobnom iskaznicom. Minimalna satnica za rad putem studentskog ugovora iznosi 6,06 eura neto, a prema važećim propisima, za rad nedjeljom, blagdanom te u noćnim i prekovremenim satima povećava se za 50% i tada iznosi 9,09 eura po satu.

Saznajte tko je vaš pravobranitelj

Studentski pravobranitelj rješava pitanja akademskih odnosa i zaštite akademskih prava i sloboda studenata. Njegova (ili njezina) primarna zadaća jest primanje pritužbi koje podnose studenti, a odnose se na njihova prava. Studentski pravobranitelj bira se iz redova Studentskog zbora.