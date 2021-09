Povratak u kafiće: 'Trebalo bi možda nama koji smo cijepljeni napraviti neke ustupke'

Stolove oko šanka brišu dezinficijensom i razmiču da između njih bude razmak od metra i pol, na stolce stavljaju nove jastuke, peru podove. Povremeno pogledavajući prema ulici stiže li tko, po cijelom gradu konobari su danas čistili, uređivali i pripremali unutrašnjost svojih kafića za dolazak novih gostiju. Nastupilo je novo popuštanje mjera, naime, pa se sad nakon devet mjeseci pića ponovno mogu piti ne samo na terasama, već i unutra.

Naravno, uz niz manjih restrikcija – mora postojati razmak između stolova, posluživati se mogu samo oni koji sjede, čim se maknu od stola gosti moraju staviti masku, a kafići se moraju stalno provjetravati. Radno vrijeme je i dalje skraćeno, samo do ponoći, a epidemiolozi također preporučuju da svi često koriste dezinficijense, kao i da za istim stolom ne sjede ljudi iz različitih kućanstava, premda još nikome nije jasno kako misle kontrolirati ovo posljednje.

Samo da produlje mjere

Konobari su popuštanjem, razumije se, zadovoljni, s obzirom na to da više mušterija znači više zarade i njima i njihovim šefovima. Sve je bolje nego novi lockdown, slažu se svi, no kako broj slučajeva korone u posljednje vrijeme raste, cijeloj stvari pristupaju s kombinacijom opreza i optimizma.

– Mi smo otvorili tek prije nekoliko mjeseci pa nismo uopće imali priliku posluživati u unutrašnjosti, već samo vani na terasi, pa nam je drago što ćemo imati dodatnog prometa. Ali tek za koji dan, još uvijek uređujemo stolove i stolce. Nadamo se da će sve biti u redu – smiješi se Gabrijela Kvakić, konobarica Allegro Bara u Tkalči, koji je danas bio prepun gostiju kao i, uostalom, cijeli centar grada.

No zahvaljujući lijepom vremenu i temperaturi koja je tijekom dana dosegla ugodnih i ne pretoplih 23 stupnja, svoj omiljeni napitak ipak su svi umjesto unutra ispijali vani, na suncu. A tako će, misle konobari, i ostati barem sljedećih nekoliko tjedana. Zato se nadaju da će se s popuštanjem mjera nastaviti i nakon 15. rujna, do kad one trenutačno vrijede.

– Sad kad je još toplo i sunčano pa još nitko nije htio sjesti unutra što je potpuno razumljivo. Ali čim malo zahladi, kad se spusti mrak, a pogotovo petkom navečer kad ljudi izlaze, ponovno ćemo biti puni i unutra, pa ćemo moći dodatno zaraditi. U svakom slučaju, super, jedva smo dočekali popuštanje mjera – kaže Dominik Grlić koji radi u kafiću Cvjetni cafe. Što će biti kasnije te hoće li porastom slučajeva koronavirusa doći do novog zatvaranja, brine se Matea Kvartuč koja radi u Kavanici u Varšavskoj ulici.

– Mi smo unutra uvijek bili puni, a vani nemamo mnogo stolova i zato nas je posebno pogodio lockdown nakon Božića. Nismo radili cijelu zimu jer nam se nije isplatilo. Zato nam je jako drago što ponovno možemo raditi kao i prije zatvaranja, premda nas jako brine što su ove nove mjere jako nedorečene. Što ako nas zbog velikog broja slučaja za dva tjedna ponovno zatvore? Ne mogu nas stalno tako otvarati i zatvarati, a ne bi smjeli ni ukinuti potpore za ugostitelje. Ne budemo li ove zime mogli normalno raditi, možemo slobodno staviti ključ u bravu – kaže.

“Buksanje” na toplom

A što na popuštanje mjera i mogućnost da se napokon skloniti s terasa kažu sami Zagrepčani? Neki će priznati da za njih ovo i nije neka promjena jer su se proteklih mjeseci ionako “švercali” i svoje napitke ispijali za šankom, nadajući se da ih neće uhvatiti inspekcija, drugi su jedva dočekali mogućnost da se mogu “zbuksati” unutra za hladnih dana koji će uskoro doći, a treći pak, oklijevaju jer broj zaraženih raste, pa ih je strah da u zatvorenom prostoru ne bi “pokupili” zarazu. Četvrti su, pak, siti svih mjera pa bi htjeli da se sve otvori i da se život nastavi kako je funkcionirao i prije korone. Kava pod posebnim restrikcijama, reći će pak neki, jednostavno nije prava kava.

– Iskreno, volio bih piti kavu unutra, pogotovo kad zahladi i za večernjih izlazaka, ali moram priznati da zbog svih tih restrikcija ipak planiram radije boraviti vani jer se ne mogu opustiti dok nosim masku i moram paziti na razmak. Trebalo bi možda nama koji smo cijepljeni napraviti neke ustupke – iskreno će Jure Brkljača, kojeg smo zatekli kako s prijateljem Mihaelom Blumom sjedi u jednom od kafića na Cvjetnom trgu. Svoj omiljeni napitak radije će, barem zasad, na terasi piti i Blaška Jeličić.

– Uživam na svježem zraku, a i osjećam se ugodnije i opuštenije. I inače nisam neki fan zatvorenih prostora pa ću kavu piti unutra samo ako baš moram dok ne prođe cijela ova situacija – kaže B. Jeličić.