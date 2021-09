U Irskoj je cijepljeno 85 posto ljudi, koja je tajna njihovog uspjeha?

Ger McCormack, 66-godišnjakinja, tek što je otišla u mirovinu, a telefon je zazvonio! U veljači ove godine pozvali su je iz Irskog zdravstvenog zavoda HSE i pitali može li se ipak vratiti na posao – i to na dužnost voditeljice centra za cijepljenje na periferiji Navana, gradića udaljenog sat vožnje od Dublina.

Cijepljenje se odvija u preuređenoj dvorani sportskog kluba GAA Simonstown – jedno vrijeme se cijepilo i više od 1000 ljudi dnevno. S obzirom na to da je za toliki broj osoba parkiralište bilo pretijesno, sada je dnevni kapacitet između 850 i 950 ljudi. Početkom ovog tjedna ubrizgana je doza broj 75000, piše Deutsche Welle.

Irska među vodećim nacijama

Za jedan relativno mali centar za cijepljenje to je značajan broj – baš kao što i cijeli irski program cijepljenja trenutačno postiže znatne uspjehe. Koncem srpnja stopa potpuno cijepljenih odraslih osoba bila je iznad britanske. „Kad smo ih prestigli, bilo je to veliko veselje", kaže Anthony Staines, profesor zdravstvenih sustava na Sveučilištu u Dublinu. „Znam da je to glupo, ali mnogi ljudi su se tako osjećali.“

Prema navodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), u Irskoj je u međuvremenu potpuno cijepljeno 85,5% odraslih. Samo su Malta i Island iznad te kvote. Irsko stanovništvo je bilo cijepljeno prema starosnoj skupini, a od početka kolovoza termin mogu dobiti i mladi između 12 i 15 godina starosti.

U centru za cijepljenje u Navanu ovog smo prijepodneva vidjeli uglavnom adolescente. Kevin, 18-godišnjak, upravo je dobio svoju drugu dozu. Student informatike odsjedio je ispod koša u sportskoj dvorani svojih 15 minuta, koje su propisane zbog mogućih alergijskih reakcija. Kada je napustio dvoranu i krenuo u smjeru parkinga, rekao je: „Zaista mi je laknulo. Sad mogu bez brige na fakultet. Već sam se uplašio da ću nastavu morati pratiti online. Pao mi je kamen sa srca."

Konstantna potražnja za cjepivom

U Irskoj je delta-varijanta koronavirusa izazvala četvrti val infekcije. Sedmodnevna incidencija iznosi 364 (zaraženih) na 100.000 stanovnika. Međutim, broj onih koji završavaju u bolnici je na nižoj razini nego u prethodnim valovima. „Ljudi se prijavljuju za cijepljenje", kaže Ger McCormack. „U medijima vidite da su u bolnicama uglavnom oni koji nisu cijepljeni. To utječe na ljude.“

Cijepljenima u Irskoj lakše je u svakodnevnom životu – unutarnji prostori pubova otvoreni su samo za kompletno cijepljene i one koji su preboljeli koronu. A necijepljeni su podložni nepredvidivom irskom vremenu – dakle, sjede ispred pubova. Generalno u Irskoj vlada veliko povjerenje u cjepivo protiv koronavirusa, govori za DW stručnjak za zdravstvo Staines. „Kod nas su kvote visoke i kada se radi o drugim cjepivima. Irsko stanovništvo je solidno cijepljeno. Prije tri godine tako smo suzbili ospice. Druga važna stvar je to što su „stručnjaci irskog zdravstvenog sustava govorili jednim jezikom i pozvali ljude na cijepljenje". I dodaje: „Među liječnicima i njegovateljima nema utjecajnih protivnika cijepljenja!".

Nekoliko antivaksera

Zaista izgleda da glasnih grupa protivnika cijepljenja, kao u Njemačkoj, Francuskoj ili Velikoj Britaniji, u Irskoj uopće nema. No, u Galwayu, četvrtom po veličini irskom gradu na zapadnoj obali, vidi se nekoliko znakova koji ukazuju na to da ne žele baš primiti cjepivo. Tu su naljepnice na kantama za otpad s porukama o navodnom „medicinskom aparthejdu".

Na Eyre Squareu, na početku pješačke zone, sjedi jedan stariji čovjek s plakatom: „Cjepivo protiv COVID-19 ubija našu djecu." Kada ga je jedna prolaznica upitala odakle mu te informacije, rekao je: „Od Boga! Od Alaha!" Na pitanje DW-a sjedi li često na tom mjestu, odgovorio je potvrdno, ali na druga pitanja više nije odgovarao.

Višak doza iz Rumunjske

I u Irskoj postoji jedna skupina ljudi koja bi odbila cijepljenje i kada bi im pištolj prislonili na čelo, kaže profesor Staines. Kampanja za cijepljenje se sada koncentrira na one skupine do kojih je teško doprijeti – pokušava se mobilnim timovima doći do beskućnika. „Mogli bismo postići i 90 posto, ali bit će teško“, kaže naš sugovornik.

Konstantno visoka potražnja za cjepivom potakla je vladu da djeluje na poseban način i još više ubrza cijepljenje stanovništva. Irska je, naime, nabavila 700.000 doza cjepiva BioNTech-Pfizer iz Rumunjske. Ova država jugoistočne Europe očigledno ima problema u pokušaju da pronađe kupce za cjepivo kojeg trenutačno u Europskoj uniji ima u izobilju. U Rumunjskoj je potpuno cijepljeno tek 31,9 posto odraslih. Prije deala s Irskom, Rumunjska je Danskoj prodala 1,1 milijun doza cjepiva. Ostatak je donirala.

Ono što se prakticira između članica EU, također rade i irski centri za cijepljenje, objašnjava McCormack. „Doze cjepiva Pfizer, kojima uskoro istječe rok korištenja, ponudili smo centrima u blizini koji su ih mogli upotrijebiti. Mi radimo zajedno kako bismo osigurali da sve doze budu iskorištene."